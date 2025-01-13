2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Гомелем
Поймать настроение города в компании гида, которая погрузит в историю без сухих фактов и цифр
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
4000₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
29 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
Сегодня в 11:30
23 фев в 08:00
4500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 января 2025Экскурсия с Ниной нам очень понравилась! Познавательно и при этом интересно и увлекательно. Невзирая на холод время пробежало незаметно.
- ИИрина14 сентября 2024Наша экскурсия состоялась 4 сентября. Нина очень позитивная и активная экскурсовод, нам очень понравилось:) при этом рассказ не был перегружен
- ССергей12 сентября 2024Нина отличный экскурсовод и отличный человек, нам всё понравилось, молодец! Желаем ей сопроводить множество экскурсий! Спасибо за уделённое время!
Ответы на вопросы от путешественников по Гомелю в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Гомелю в феврале 2025
Сейчас в Гомеле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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