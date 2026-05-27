Мои заказы

Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет

Узнать о любимых развлечениях горожан на рубеже 19 и 20 веков
Представьте себя жителем Гомеля на рубеже 19 и 20 веков — времени, когда город стремительно рос: появилось электричество, начали расцветать театры, цирки и музыкальные салоны.

Мы прогуляемся по местам, в которых кипела городская жизнь: выясним, чем торговали на знаменитой ярмарке, где гомельчане знакомились и что делали в ресторанных «кабинетах».
Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет
Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет
Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет

Описание экскурсии

Мы пройдём по центру города и увидим все основные достопримечательности: центральную площадь, здание Драматического театра, доходные дома, здание Русско-азиатского банка, дом с драконами и красный дворик.

Вы узнаете:

  • какие ярмарки проходили в городе и что на них можно было купить
  • в каких ресторанах Гомеля были «кабинеты» и для чего
  • каким спортом любили заниматься гомельчане
  • где они знакомились и как проводили тёплые летние вечера

В конце экскурсии вы, как настоящие гомельчане, которые любили пробовать что-то новое, оцените эксклюзивный кофесет (кофе + десерт) в одном из кафе города.

Организационные детали

  • Кофесет включён в стоимость
  • Экскурсию всегда провожу я

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Гомеле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 272 туристов
Добрый день! Меня зовут Александра, я аттестованный гид по Беларуси. Вижу красоту в мелочах, подмечаю интересные детали и показываю их вам =) Также я — магистр архитектуры, поэтому могу рассказать
читать дальшеуменьшить

вам историю города или местечка через его внешний облик простым языком. Ещё я — организатор путешествий по Беларуси. Путешествую сама и показываю Беларусь туристам уже более 5 лет. Поэтому могу вам подсказать, что включить в маршрут путешествия, а что можно посмотреть мельком, в зависимости от ваших интересов и запросов. Пишите — я и мои коллеги-гиды будем рады знакомству!

Входит в следующие категории Гомеля

Похожие экскурсии на «Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет»

Путешествие по Гомелю сквозь время
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Пешеходная экскурсия «Наследие Гомельской земли: Гомель XIX-XX веков»
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия «Наследие Гомельской земли: Гомель XIX-XX веков»
Начало: Гомельский областной драматический театр
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
66 Br за человека
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
320 Br за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гомеле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гомеле
от 10 000 ₽ за человека