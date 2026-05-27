Представьте себя жителем Гомеля на рубеже 19 и 20 веков — времени, когда город стремительно рос: появилось электричество, начали расцветать театры, цирки и музыкальные салоны. Мы прогуляемся по местам, в которых кипела городская жизнь: выясним, чем торговали на знаменитой ярмарке, где гомельчане знакомились и что делали в ресторанных «кабинетах».

Описание экскурсии

Мы пройдём по центру города и увидим все основные достопримечательности: центральную площадь, здание Драматического театра, доходные дома, здание Русско-азиатского банка, дом с драконами и красный дворик.

Вы узнаете:

какие ярмарки проходили в городе и что на них можно было купить

в каких ресторанах Гомеля были «кабинеты» и для чего

каким спортом любили заниматься гомельчане

где они знакомились и как проводили тёплые летние вечера

В конце экскурсии вы, как настоящие гомельчане, которые любили пробовать что-то новое, оцените эксклюзивный кофесет (кофе + десерт) в одном из кафе города.

