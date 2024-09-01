Знакомство с Гомелем

Поймать настроение города в компании гида, которая погрузит в историю без сухих фактов и цифр
Приглашаю вас на прогулку, в ходе которой вы не просто увидите конкретные достопримечательности и услышите историческую справку, а прочувствуете живую атмосферу Гомеля, узнаете его характер.

У меня индивидуальный подход, поэтому, в зависимости от ваших пожеланий, я построю рассказ либо о прошлом нашего города, либо акцентирую внимание на современных тенденциях.
5
6 отзывов
Знакомство с Гомелем
Знакомство с Гомелем
Знакомство с Гомелем
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Площадь Ленина.
  • Собор Святых Петра и Павла.
  • Вежливый фонарь.
  • Охотничий домик.
  • Дом купца Грошикова.
  • Дом купца Лейбы Маянца.
  • Гостиница Савой.

Вам предстоит:

  • увидеть самую длинную набережную в Беларуси.
  • пройти по пешеходному мосту над рекой Сож.
  • посмотреть на жемчужину Гомеля — Гомельский дворцово-парковый ансамбль.
  • услышать легенду о названии города.
  • узнать, где началась история города, каким он был в 10 веке и как менялся с течением времени, какие крупные промышленные объекты здесь есть.
  • понять, почему Гомель — маленький Париж.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
1 сен 2024
Очень интересная экскурсия, много исторических фактов, Нина прекрасный рассказчик, еще раз убедились, что с городом нужно знакомится ногами😊
Ю
16 авг 2024
У нас была наша группа 2 взр и 2 детей. В целом все нам понравилось, хороший экскурсовод, хорошо подавала информацию. Прошлись по основным значимым локациям. Начинается экскурсия у памятника Ленина, по пути удалось покормить белок в парке. В целом рекомендуем для ознакомления городом!
Э
15 авг 2024
Отличная экскурсия для начинашек, которые впервые знакомятся с городом. Живая подача, ребёнок был вовлечён. Всё понравилось. Узнали много интересных фактов. Время пролетело незаметно. Спасибо!
Е
14 авг 2024
Были один день,быстро вышла на связь,отвечала на все вопросы, экскурсия прошла увлекательно. Спасибо большое
Сергей
13 авг 2024
Экскурсию проводил другой экскурсовод, и мы остались в полном восторге от экскурсии и от девушки-экскурсовода. Экскурсия проходила в непринужденной беседе. Формат отличный.
Анна
1 авг 2024
Милая неспешная прогулка, осмотр основных достопримечательностей Гомеля в контексте их исторической значимости.
Всё понравилось, рекомендуем.

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