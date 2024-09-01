В Валентина Очень интересная экскурсия, много исторических фактов, Нина прекрасный рассказчик, еще раз убедились, что с городом нужно знакомится ногами😊

Ю Юрий У нас была наша группа 2 взр и 2 детей. В целом все нам понравилось, хороший экскурсовод, хорошо подавала информацию. Прошлись по основным значимым локациям. Начинается экскурсия у памятника Ленина, по пути удалось покормить белок в парке. В целом рекомендуем для ознакомления городом!

Э Эдуард Отличная экскурсия для начинашек, которые впервые знакомятся с городом. Живая подача, ребёнок был вовлечён. Всё понравилось. Узнали много интересных фактов. Время пролетело незаметно. Спасибо!

Е Елена Были один день,быстро вышла на связь,отвечала на все вопросы, экскурсия прошла увлекательно. Спасибо большое

Сергей Экскурсию проводил другой экскурсовод, и мы остались в полном восторге от экскурсии и от девушки-экскурсовода. Экскурсия проходила в непринужденной беседе. Формат отличный.