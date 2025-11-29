Описание трансферТри книги — три лика белорусской души. «Волшебство Пущи» погружает в мифические истоки, «Каменецкий страж» рассказывает о средневековой стойкости, а «Герои Бреста» — о легендарном мужестве XX века. Вместе они создают портрет народа, чья сила рождена природой, закалена в битвах и увековечена в подвиге. Важная информация: Обращаю ваше внимание, что наша экскурсия предполагает только трансферное сопровождение.
- ~8:00
- Утро: Погружение в древнее чудо природы
- Наше путешествие начинается с визита в жемчужину Беларуси - Национальный парк «Беловежская пуща». Это не просто заповедник, а настоящий живой реликт, древний первобытный лес, чей средний возраст превышает 100 лет. Уникальность Пущи, охраняемой ЮНЕСКО, признана во всем мире, а по разнообразию флоры и фауны ей нет равных в Европе
- В Пуще вас ждет насыщенная программа:
- Музей природы: Вас ждет путешествие по семи тематическим залам, где вы в деталях рассмотрите всех обитателей Пущи. Это один из самых популярных и богатых музеев природы в стране
- Вольеры с животными: На просторной территории вы самостоятельно познакомитесь с мощными зубрами, грациозными оленями, осторожными косулями, а также увидите лосей, рысей, волков и даже бурого медведя
- Поместье Белорусского Деда Мороза: Окунитесь в мир сказки в любое время года! Вас ждут резные деревянные скульптуры, домик Деда Мороза и Снегурочки, волшебная Скарбница и величественная 40-метровая ель. Здесь можно загадать желание, попить травяного чая и приобрести уникальные сувениры
- День: Путешествие сквозь эпохи
- ~13:30 - Выезд в Г.П. Каменец
- ~14:00 - Осмотр Каменецкой башни (Белая Вежа). Мы увидим уникальный памятник XIII века - могучую башню-донжон, редчайший образец оборонного зодчества Древней Руси. У вас будет время не только оценить мощь этого сооружения, но и купить памятные сувениры
- Интересный факт: историческое название башни - Каменецкая, а «Белой вежей» ее ошибочно назвали в XIX веке, решив, что ее белили. На самом деле, это произошло лишь в 1950-х годах!
- ~14:30 - Выезд в Брест
- ~15:10 - Экскурсия по Брестской крепости-герою. Мы погрузимся в героическую и трагическую историю цитадели, узнаем о ее обороне и увидим величественный мемориальный комплекс. А после отправимся в уникальный археологический музей «Берестье», где под стеклянным куполом хранится настоящий клад - раскопанное древнее городище с деревянными мостовыми, срубами домов и частоколом
- ~ Откройте Европу в Беларуси! Прогулки по центру Бреста - это путешествие в город с особой аурой. Здесь готика соседствует с модерном, а брусчатка мостовых помнит шаги тысяч историй. Уютные пешеходные улочки, изящные фонари, уличные музыканты и аромат свежей выпечки из кофеен - почувствуйте неповторимый шарм самого европейского города Беларуси
- ~18:00 - Выезд в Гродно
- ~21.30 - Прибытие в Гродно
- Маршрут и время обсуждаемы
Что включено
- Wi-fi
- Детское Автокресло
- Вода
Что не входит в цену
- Входной билет в Музей Природы - 7 руб. для взрослых, 5 руб. дети
- Входной билет в вольеры - 9 руб. для взрослых, 5 руб. для детей
- Экскурсия по Поместью Белорусского Деда Мороза - 15 руб. для детей, 10 рубля для взрослых
- Входной билет в музей «Берестье» - взр. 3 руб., школьники - 2 руб
- Входной билет в музей обороны в Брестской крепости - взр. 7 руб. школьники, студенты 3 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обращаю ваше внимание
- Что наша экскурсия предполагает только трансферное сопровождение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
