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Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Начало: Гродно
«Погружение в древнее чудо природы Наше путешествие начинается с визита в жемчужину Беларуси – Национальный парк «Беловежская пуща»»
Расписание: Ежедневно, время – по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 Br
1000 Br за всё до 4 чел.
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Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
Начало: Гродно
«За 1 день вы проедете из Гродно через древнюю Беловежскую пущу к легендарной Брестской крепости»
790.50 Br
930 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Беловежская пуща, Каменец, Брестская крепость и Брест
Познакомиться со знаменитыми локациями Беларуси, не думая о логистике, автобусах и пересадках
«8:00–11:00 — дорога в Беловежскую пущу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Выражаю огромную благодарность Артему (организатор) и Эдику (водитель) за поездку. Оба были очень вежливы и участливы, помимо самой поездки рассказали
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Д
Андрей вежливый и аккуратный водитель, предлагал по пути посетить интересные места, удобный и чистый автомобиль. Поездка прошла комфортно и интересно, рекомендую
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Всего 2 отзыва в Гродно в категории "Беловежская пуща"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Беловежская пуща»
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