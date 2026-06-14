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Беловежская пуща – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Беловежская пуща» в Гродно, цены от 790 Br, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
12 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Начало: Гродно
«Погружение в древнее чудо природы Наше путешествие начинается с визита в жемчужину Беларуси – Национальный парк «Беловежская пуща»»
Расписание: Ежедневно, время – по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 Br1000 Br за всё до 4 чел.
Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
13 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
Начало: Гродно
«За 1 день вы проедете из Гродно через древнюю Беловежскую пущу к легендарной Брестской крепости»
790.50 Br930 Br за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Беловежская пуща, Каменец, Брестская крепость и Брест
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Беловежская пуща, Каменец, Брестская крепость и Брест
Познакомиться со знаменитыми локациями Беларуси, не думая о логистике, автобусах и пересадках
«8:00–11:00 — дорога в Беловежскую пущу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
24 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Выражаю огромную благодарность Артему (организатор) и Эдику (водитель) за поездку. Оба были очень вежливы и участливы, помимо самой поездки рассказали
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про Беларусь, про обязательные места к посещению в наших других локациях.
Что касается самой поездки, все было четко, машина комфортная, дали воду в дорогу. По нашей просьбе останавливали в дополнительных местах. Пуща - это маст-хэв. Ехали ради зубров, а получили космические виды сосен и тишину, вольеры очень большие и животным там комфортно. Бресткая крепость - это сильно, давно мечтал посетить. В пути нам включали документальные фильмы о посещаемых местах, было интересно.
В общем, мы остались довольны! Еще раз спасибо! ☺️

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Д
Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
Андрей вежливый и аккуратный водитель, предлагал по пути посетить интересные места, удобный и чистый автомобиль. Поездка прошла комфортно и интересно, рекомендую
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Всего 2 отзыва в Гродно в категории "Беловежская пуща"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Беловежская пуща»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
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Какие места ещё посмотреть в Гродно
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый и Новый замки;
  2. Пожарная каланча;
  3. Борисоглебская церковь;
  4. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия;
  5. Советская улица;
  6. Мирский замок;
  7. Несвижский замок;
  8. Набережная;
  9. Старый город;
  10. Беловежская пуща.
Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2026
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