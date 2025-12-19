Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Гродно, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 часов 5% Групповая Рождественские каникулы в Гродно Перенестись в эпоху Воловичей и увидеть визитные карточки Старого города Начало: В центре города «Вас ждут интересные рассказы, живописные и знаковые локации центра, украшенные к Рождеству и Новому году» 3230 ₽ 3400 ₽ за человека 12 часов 20% Индивидуальная до 4 чел. Гродно-Беловежская Пуща (Дед Мороз) -Каменец-Брест (Брестская крепость) Гродно Начало: Гродно 800 Br 1000 Br за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Рождественский Гродно приглашает Погрузиться в историю и праздничную атмосферу старинного европейского города «Конечно, мы поговорим о традициях празднования Рождества и Нового года на этих землях» 7000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гродно

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Новогодние 2026»

Ищете где отпраздновать Новый год в Гродно? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Гродно, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2026