Групповая
Рождественские каникулы в Гродно
Перенестись в эпоху Воловичей и увидеть визитные карточки Старого города
Начало: В центре города
«Вас ждут интересные рассказы, живописные и знаковые локации центра, украшенные к Рождеству и Новому году»
4 янв в 10:00
3230 ₽
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
800 Br
1000 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Гродно приглашает
Погрузиться в историю и праздничную атмосферу старинного европейского города
«Конечно, мы поговорим о традициях празднования Рождества и Нового года на этих землях»
Завтра в 11:30
22 дек в 15:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
