Гродно — красивый и уютный город Беларуси, самый европейский город в стране.
Предлагаем вам познакомиться с его устройством, пройтись по живописным улочкам, увидеть ценные памятники архитектуры, услышать интересные исторические факты и удивительные легенды, прочувствовать атмосферу города и получить положительные впечатления от душевной прогулки.
Описание экскурсии
На нашем пути нам встретятся:
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия XVII века — настоящее чудо архитектуры в стиле барокко, символ богатой истории и культурного наследия города. Впечатляет своими высокими шпилями и изящными элементами.
- Аптека-музей, который располагается в историческом здании Гродненского иезуитского монастыря — памятника истории и культуры XVIII века. Здесь можно увидеть старинные аптечные инструменты, лекарства и манускрипты.
- Советская площадь, которая является отражением нескольких эпох. Здесь можно увидеть старинные памятники архитектуры, исполненные в разных стилях.
- Старый замок, построенный в XI веке на берегу реки Неман, служивший крепостью и резиденцией литовских и польских королей.
- Новый замок, построенный в начале XVIII века во время правления польского короля и великого князя литовского Августа III, как летняя резиденция польских королей и великих князей литовских.
• Пожарная каланча — символический памятник, который в прошлом предупреждал жителей о пожарах, и другие достопримечательности.
Обратите внимание: экскурсия является групповой и предоставляется по минимальной стоимости, при условии присоединения к группе. В случае, если на выбранную дату не наберётся минимальное количество участников, экскурсия может быть перенесена, а внесённая оплата будет возвращена в полном объёме.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия XVII века
- Аптека-музей
- Советская площадь
- Старый замок
- Новый замок
- Пожарная каланча
- Синагогольная площадь с Большой хоральной синагогой
- Большая Троицкая улица с
- Новый парк
- Аллея дружбы
- Памятник в честь 850-летия Гродно
- Коложская (Борисоглебская) церковь
- Памятник сражению на Грюнвальде
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Обратите внимание: экскурсия является групповой и предоставляется по минимальной стоимости, при условии присоединения к группе. В случае, если на выбранную дату не наберётся минимальное количество участников, экскурсия может быть перенесена, а внесённая оплата будет возвращена в полном объёме.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительных расходов нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 134 отзывов
В
Виталий
2 ноя 2025
Интересная, большая по объёму, насыщенная экскурсия, очень много исторических фактов, отзывчивость на вопросы слушателей.
Нам понравилось, Вы молодцы!)
И
Ирина
31 окт 2025
3 часа пролетели незаметно с экскурсоводом Максимом. В нашей группе было много детей, но всем было интересно. Посмотрели все основные достопримечательности. Максим с чувством юмора и владеет большой информацией о своём городе.
О
Ольга
26 окт 2025
В
Валерия
22 сен 2025
Н
Наталья
2 сен 2025
С
Светлана
1 сен 2025
В
Владислав
31 авг 2025
Очень насыщенная экскурсия, немного не понравился экскурсовод, который большой молодец, но не умеет вовлечь в историю, рассказ достаточно сумбурный, просто факты, без какого то контакта с группой
Я
Янина
31 авг 2025
Т
Тимофей
31 авг 2025
Гид Егор хорошо провёл экскурсию. Хорошая последовательность изложения материала экскурсии. Тяжеловато для пожилых людей и детей до 10 лет. Экскурсия вышла за рамки трёх часов, устали, но экскурсия того стоила. Мы первый раз были в Гродно и правильно много где сказано, что лучше всего начинать с этой экскурсии.
Е
Елена
25 авг 2025
Экскурсия по историческому центу города. Очень интересная и познавательная. Проводил ее Егор. Очень большой специалист своего дела. Дал нам много интересной информации. Спасибо ему огромное. Организация отличная. Я заранее бронировала экскурсию онлайн из России. Экскурсия началась вовремя и закончилась позже обозначенного времени. Благодарю команду Спутника.
И
Ирина
24 авг 2025
Природа, рассказ экскурсовода, прогулка по воде с прохождением шлюзов
Д
Динара
24 авг 2025
Обзорная пешая экскурсия по Гродно с Иваном, оказалась очень интересной, узнали от него очень много исторических фактов, было очень интересно слушать Ивана.,он кладезь информации.
А
Антонина
24 авг 2025
Скучно и не интересно была преподнесена информация. Харизмы от экскурсовода не было. Можно сократить.
Е
Евгения
24 авг 2025
А
Алексей
24 авг 2025
Входит в следующие категории Гродно
