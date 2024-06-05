Г Галина Обаяние Гродно 4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!

Н Немцев Обаяние Гродно Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))

Р Ростислав Обаяние Гродно Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.

Д Дарья Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊

Е Елена Предания старого Гродно Великолепная экскурсия от профессионала своего дела! Внимание к деталям, любовь к родному городу и его истории, увлекательный рассказ, факты и их развернутые трактовки - Наталья уникальный экскурсовод!

Ю Юрий Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо

М Марина Предания старого Гродно Были на экскурсии у Натальи, замечательный гид! Узнали очень много исторических фактов, легенд и просто интересной информации. Время пролетело незаметно, прекрасная подача материала! Наталья, большое Вам спасибо за интересное путешествие! Обязательно будем Вас рекомендовать!

А Алевтина Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.