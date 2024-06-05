1 чел.
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10%
Индивидуальная
2.5 часа
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
«Королевский, фестивальный, музейный и кинематографический — это всё о нём»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Завтра в 15:00
14 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
«Вы побываете в музее польской писательницы Элизы Ожешко, которую номинировали на Нобелевскую премию в области литературы»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 20244 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
- ННемцев30 мая 2024Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
- РРостислав28 мая 2024Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
- ДДарья20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
- ЕЕлена14 мая 2024Великолепная экскурсия от профессионала своего дела! Внимание к деталям, любовь к родному городу и его истории, увлекательный рассказ, факты и их развернутые трактовки - Наталья уникальный экскурсовод!
- ЮЮрий8 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
- ММарина7 мая 2024Были на экскурсии у Натальи, замечательный гид! Узнали очень много исторических фактов, легенд и просто интересной информации. Время пролетело незаметно, прекрасная подача материала! Наталья, большое Вам спасибо за интересное путешествие! Обязательно будем Вас рекомендовать!
- ААлевтина6 мая 2024Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
- ЛЛариса8 февраля 2024Особая благодарность за то, что Наталья провела экскурсию для нас с собакой, особой "вишенкой на торте" было посещение городской библиотеки, которая находится в здании бывшего банка. .
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Музеи»
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