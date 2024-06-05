Музеи и искусство Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Гродно, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
«Королевский, фестивальный, музейный и кинематографический — это всё о нём»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231 за всё до 10 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Завтра в 15:00
14 июня в 15:00
1 500 за человека
Предания старого Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
«Вы побываете в музее польской писательницы Элизы Ожешко, которую номинировали на Нобелевскую премию в области литературы»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обаяние Гродно
    4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
  • Н
    Немцев
    30 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
  • Р
    Ростислав
    28 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Предания старого Гродно
    Великолепная экскурсия от профессионала своего дела! Внимание к деталям, любовь к родному городу и его истории, увлекательный рассказ, факты и их развернутые трактовки - Наталья уникальный экскурсовод!
    Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!
  • Ю
    Юрий
    8 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Предания старого Гродно
    Были на экскурсии у Натальи, замечательный гид! Узнали очень много исторических фактов, легенд и просто интересной информации. Время пролетело незаметно, прекрасная подача материала! Наталья, большое Вам спасибо за интересное путешествие! Обязательно будем Вас рекомендовать!
  • А
    Алевтина
    6 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
  • Л
    Лариса
    8 февраля 2024
    Предания старого Гродно
    Особая благодарность за то, что Наталья провела экскурсию для нас с собакой, особой "вишенкой на торте" было посещение городской библиотеки, которая находится в здании бывшего банка. .

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
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