Экскурсии проходящие только летом в Лиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Лиде, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Лида
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
4200 за всё до 10 чел.
Пенная история Лиды
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
3400 за всё до 10 чел.
Город в тени замка Гедимина
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 3000 за всё до 100 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 января 2025
    Пенная история Лиды
    Время пролетело незаметно. Интересно, познавательно и весело. Экскурсия неклассическая, с большой любовью к городу и пиву.
  • Г
    Георгий
    1 января 2025
    Пенная история Лиды
    Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!
    Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    11 ноября 2024
    Пенная история Лиды
    Николай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! Рекомендуем.
    Николай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! РекомендуемНиколай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! РекомендуемНиколай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Лиде в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Лиде в марте 2025
Сейчас в Лиде в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4200. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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