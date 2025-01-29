2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
4200₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
3400₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 3000₽ за всё до 100 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 января 2025Время пролетело незаметно. Интересно, познавательно и весело. Экскурсия неклассическая, с большой любовью к городу и пиву.
- ГГеоргий1 января 2025Интересный рассказ и дегустация, вопросы не остаются без внимания, рекомендации по городу. Глубокие знания технологии пивоварения! Рекомендую!
- ООльга11 ноября 2024Николай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиде в категории «Летние»
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