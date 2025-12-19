Мои заказы

Алмаз знаний: секреты главной библиотеки Минска

Открыть секреты работы, побывать в книгохранилище и подняться на смотровую площадку
На этой экскурсии вы увидите внутреннюю работу главной библиотеки страны! Побываете в фондохранилище, которое скрыто от глаз обычного посетителя. Поймёте сложную архитектуру здания и узнаете о том, как книги попадают на стол читателя. А в конце — подниметесь на крышу и полюбуетесь Минском с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии

Знакомство со зданием. Вы узнаете, почему здание имеет форму огромного ромбокубооктаэдра («алмаза»), сколько оно весит — и многое другое!

Фондохранилище. Вы побываете в закрытой зоне хранения книг, куда обычно не пускают посетителей. Услышите факты об истории библиотеки и увидите, как хранятся уникальные документы и редкие издания.

Путь книги. Вы выясните, как миллионы книг перемещаются от хранилища к читателю с помощью автоматизированной системы. И понаблюдаете процесс поиска, доставки и выдачи изданий.

Панорама Минска. Мы поднимемся на смотровую площадку на высоте 73 метра. Вы полюбуетесь достопримечательностями города и сделаете запоминающиеся фото.

Организационные детали

  • В стоимость включены все входные билеты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный820 ₽
Дети до 18 лет700 ₽
Пенсионеры700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Национальной библиотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1035 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.

Входит в следующие категории Минска

