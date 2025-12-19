На этой экскурсии вы увидите внутреннюю работу главной библиотеки страны! Побываете в фондохранилище, которое скрыто от глаз обычного посетителя. Поймёте сложную архитектуру здания и узнаете о том, как книги попадают на стол читателя. А в конце — подниметесь на крышу и полюбуетесь Минском с высоты птичьего полёта.

Описание экскурсии

Знакомство со зданием. Вы узнаете, почему здание имеет форму огромного ромбокубооктаэдра («алмаза»), сколько оно весит — и многое другое!

Фондохранилище. Вы побываете в закрытой зоне хранения книг, куда обычно не пускают посетителей. Услышите факты об истории библиотеки и увидите, как хранятся уникальные документы и редкие издания.

Путь книги. Вы выясните, как миллионы книг перемещаются от хранилища к читателю с помощью автоматизированной системы. И понаблюдаете процесс поиска, доставки и выдачи изданий.

Панорама Минска. Мы поднимемся на смотровую площадку на высоте 73 метра. Вы полюбуетесь достопримечательностями города и сделаете запоминающиеся фото.

Организационные детали