Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»

Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города

5
1 отзыв
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Привет, мои герои, маленькие искатели больших приключений! Я жду вас на обзорной прогулке по старинному городу. Оставим для взрослых скучные «Посмотрите налево, посмотрите направо». На моей экскурсии можно ползать, бегать, прыгать, допытывать меня вопросами. Мы станем учёными и средневековыми торговцами, судьями и казначеями. В волшебном Минске возможно всё!
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы с вами сразу же превратимся в настоящих археологов и отправимся на поиски древнего замка.
  • Затем нас ждёт охота за сокровищами старинного города. Кто их найдёт, тот загадывает желания.
  • После представим себя настоящими средневековыми торговцами и выясним, где раньше продавались самые вкусные в городе апельсины и лимоны.
  • Кстати, что вы ели сегодня утром? Ну-ка быстренько вспоминаем. Сейчас сравним ваш завтрак со средневековым.
  • А знаете ли вы, когда в нашем городе появился первый телефон? А водопровод, электростанция и пожарная служба? Выясним и это!
  • В старинном Минске есть даже заколдованная лавка! Вашей задачей будет отыскать её и узнать секрет!
  • Позже заглянем в Красный дворик с синей козой. Расскажу вам, как она связана с минским оперным театром.
  • И наконец, у городской ратуши состоится важное событие — назначение главы города и избрание магистрата. Кто претенденты на столь почётные должности? Вы, мои дорогие герои! Среди вас мы выберем главу города, судью, казначея, гетмана и придумаем новые законы.

Наши приключения охватят историческую часть города — площадь Свободы, квартал 19 века, улицу Городской вал. А если у вас ещё останутся силы, то я покажу и современный Минск. Мы дойдём до площади Независимости, и я расскажу, где заседает правительство. Мы отыщем символы Беларуси и изучим гербы главных городов.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям от 6 до 11 лет
  • Могу провести экскурсию для компании до 15 человек или для школьной группы. Подробности — в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
28 окт 2023
Экскурсия в игровой форме. Для детей лучше и не придумаешь.

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