Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»

Привет, мои герои, маленькие искатели больших приключений! Я жду вас на обзорной прогулке по старинному городу. Оставим для взрослых скучные «Посмотрите налево, посмотрите направо». На моей экскурсии можно ползать, бегать, прыгать, допытывать меня вопросами. Мы станем учёными и средневековыми торговцами, судьями и казначеями. В волшебном Минске возможно всё!
Описание экскурсии
- Мы с вами сразу же превратимся в настоящих археологов и отправимся на поиски древнего замка.
- Затем нас ждёт охота за сокровищами старинного города. Кто их найдёт, тот загадывает желания.
- После представим себя настоящими средневековыми торговцами и выясним, где раньше продавались самые вкусные в городе апельсины и лимоны.
- Кстати, что вы ели сегодня утром? Ну-ка быстренько вспоминаем. Сейчас сравним ваш завтрак со средневековым.
- А знаете ли вы, когда в нашем городе появился первый телефон? А водопровод, электростанция и пожарная служба? Выясним и это!
- В старинном Минске есть даже заколдованная лавка! Вашей задачей будет отыскать её и узнать секрет!
- Позже заглянем в Красный дворик с синей козой. Расскажу вам, как она связана с минским оперным театром.
- И наконец, у городской ратуши состоится важное событие — назначение главы города и избрание магистрата. Кто претенденты на столь почётные должности? Вы, мои дорогие герои! Среди вас мы выберем главу города, судью, казначея, гетмана и придумаем новые законы.
Наши приключения охватят историческую часть города — площадь Свободы, квартал 19 века, улицу Городской вал. А если у вас ещё останутся силы, то я покажу и современный Минск. Мы дойдём до площади Независимости, и я расскажу, где заседает правительство. Мы отыщем символы Беларуси и изучим гербы главных городов.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 7 до 11 лет
- Могу провести экскурсию для компании до 15 человек или для школьной группы. Подробности — в личной переписке.
- Экскурсия в виде игры с элементами квеста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 896 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Минск — мой родной город. Мы вместе растём и меняемся. Вместе радуемся и печалимся, вместе придумываем, как сделать друг друга лучше. Любим гостей, всегда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впечатления самые лучшие! Мария очаровательна! Дети (11 и 6 лет) увлеклись, слушали и отвечали на вопросы. Маршрут приятный и лёгкий для прогулки лучше не придумаешь
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Я бы сказала, что это двухслойная экскурсия: дети в восторге, родители узнали много интересного!
Очень профессиональный подход к организации процесса.
Спасибо большое Марии за эмоции (посмеялись, сильно подумали, даже принялии несколько не очень выгодных для нас законов😂) и хорошее настроение на протяжении всего времени! Оно, кстати, пролетело незаметно!
Рекомендуем семьям с детьми, нашим было 9 и 10 лет - в самый раз!
Очень профессиональный подход к организации процесса.
Спасибо большое Марии за эмоции (посмеялись, сильно подумали, даже принялии несколько не очень выгодных для нас законов😂) и хорошее настроение на протяжении всего времени! Оно, кстати, пролетело незаметно!
Рекомендуем семьям с детьми, нашим было 9 и 10 лет - в самый раз!
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А
Спасибо Марии за экскурсию. Понравилась подача материала. Для экскурсии с ребёнком подходит,т. к. длительность не очень долго, и ребёнок не устаёт.
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Е
Спасибо большое за отличную, легкую и познавательную экскурсию! В первую очередь, подача материала и информация направлена на детей, чтобы им было интересно! И нам и детям очень понравилось! Маша, спасибо!
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В
Отличные впечатления! Большое спасибо, что отдельно уделили внимание детям, чтобы они тоже были участниками процесса!
Мария хороший рассказчик, знающий город и предмет! Маршрут составлен грамотно и интересно! Спасибо большое, мы очень довольны!
Мария хороший рассказчик, знающий город и предмет! Маршрут составлен грамотно и интересно! Спасибо большое, мы очень довольны!
Мария
Ответ организатора:
Вячеслав! Большое спасибо за такой теплый отзыв! Я сама получила огромное удовольствие в Вашей компании! Любопытные, активные дети, интересующиеся взрослые, и все вместе очень жизнерадостные!
Приезжайте к нам обязательно ещё! Всегда будем очень рады! 🤗
Приезжайте к нам обязательно ещё! Всегда будем очень рады! 🤗
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Е
Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, игровой формат был интересен и детям (8 и 5 лет), и взрослым! Мария очень быстро нашла подход к ребятам и удерживала их внимание на протяжении всей программы.
Особенно ценно, что дети очень многое запомнили!
Однозначно рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к истории Минска в нескучном формате, с детьми!
Особенно ценно, что дети очень многое запомнили!
Однозначно рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к истории Минска в нескучном формате, с детьми!
Мария
Ответ организатора:
Екатерина! Огромное спасибо за такой чудесный отзыв! 🤗Я сама с Вашей семьёй получила огромное удовольствие! 😊 И так здорово, что
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