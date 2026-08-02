Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»

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Анна Впечатления самые лучшие! Мария очаровательна! Дети (11 и 6 лет) увлеклись, слушали и отвечали на вопросы. Маршрут приятный и лёгкий для прогулки лучше не придумаешь Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дарья Я бы сказала, что это двухслойная экскурсия: дети в восторге, родители узнали много интересного!

Очень профессиональный подход к организации процесса.

Спасибо большое Марии за эмоции (посмеялись, сильно подумали, даже принялии несколько не очень выгодных для нас законов😂) и хорошее настроение на протяжении всего времени! Оно, кстати, пролетело незаметно!

Рекомендуем семьям с детьми, нашим было 9 и 10 лет - в самый раз! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Спасибо Марии за экскурсию. Понравилась подача материала. Для экскурсии с ребёнком подходит,т. к. длительность не очень долго, и ребёнок не устаёт. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елизавета Спасибо большое за отличную, легкую и познавательную экскурсию! В первую очередь, подача материала и информация направлена на детей, чтобы им было интересно! И нам и детям очень понравилось! Маша, спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вячеслав Отличные впечатления! Большое спасибо, что отдельно уделили внимание детям, чтобы они тоже были участниками процесса!

Мария хороший рассказчик, знающий город и предмет! Маршрут составлен грамотно и интересно! Спасибо большое, мы очень довольны! Мария Ответ организатора: Вячеслав! Большое спасибо за такой теплый отзыв! Я сама получила огромное удовольствие в Вашей компании! Любопытные, активные дети, интересующиеся взрослые, и все вместе очень жизнерадостные!

Приезжайте к нам обязательно ещё! Всегда будем очень рады! 🤗 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет