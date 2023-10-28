Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»

Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Привет, мои герои, маленькие искатели больших приключений! Я жду вас на обзорной прогулке по старинному городу. Оставим для взрослых скучные «Посмотрите налево, посмотрите направо». На моей экскурсии можно ползать, бегать, прыгать, допытывать меня вопросами. Мы станем учёными и средневековыми торговцами, судьями и казначеями. В волшебном Минске возможно всё!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы с вами сразу же превратимся в настоящих археологов и отправимся на поиски древнего замка.
- Затем нас ждёт охота за сокровищами старинного города. Кто их найдёт, тот загадывает желания.
- После представим себя настоящими средневековыми торговцами и выясним, где раньше продавались самые вкусные в городе апельсины и лимоны.
- Кстати, что вы ели сегодня утром? Ну-ка быстренько вспоминаем. Сейчас сравним ваш завтрак со средневековым.
- А знаете ли вы, когда в нашем городе появился первый телефон? А водопровод, электростанция и пожарная служба? Выясним и это!
- В старинном Минске есть даже заколдованная лавка! Вашей задачей будет отыскать её и узнать секрет!
- Позже заглянем в Красный дворик с синей козой. Расскажу вам, как она связана с минским оперным театром.
- И наконец, у городской ратуши состоится важное событие — назначение главы города и избрание магистрата. Кто претенденты на столь почётные должности? Вы, мои дорогие герои! Среди вас мы выберем главу города, судью, казначея, гетмана и придумаем новые законы.
Наши приключения охватят историческую часть города — площадь Свободы, квартал 19 века, улицу Городской вал. А если у вас ещё останутся силы, то я покажу и современный Минск. Мы дойдём до площади Независимости, и я расскажу, где заседает правительство. Мы отыщем символы Беларуси и изучим гербы главных городов.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 6 до 11 лет
- Могу провести экскурсию для компании до 15 человек или для школьной группы. Подробности — в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Минске
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Минск — мой родной город. Мы вместе растем и меняемся. Вместе радуемся и печалимся, вместе придумываем, как сделать друг друга лучше. Любим гостей, всегда рады рассказать и показать самые интересные и необычные места. Минск такой изменчивый, непостоянный, но всегда дружелюбный и добрый. Минск — город моего сердца. Я всегда открыта, чтобы представить его вам! И уверена, что вы также прочувствуете всей душой его глубину! И захотите вернуться вновь.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
28 окт 2023
Экскурсия в игровой форме. Для детей лучше и не придумаешь.
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