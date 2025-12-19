Это уникальная возможность увидеть легендарную библиотеку не как турист, а как посвященный гость. За 1 час захватывающего путешествия вы попадете в самое сердце «Алмаза». Впервые для широкой публики мы открываем двери в закрытое фондохранилище.
Вы увидите многоуровневую систему хранения, куда обычно имеют доступ только библиотекари, окунетесь в историю и сделаете фотографии Минска с высоты.
Описание экскурсии
Открыть тайны Национальной библиотеки Беларуси Во время экскурсии для вас откроются закрытые двери!:
- Увидите многоуровневую систему хранения, куда обычно имеют доступ только библиотекари.
- Пройдете «путь книги» от заказа до читателя: узнаете все о сложной логистике и автоматизации. Вы увидите, как современные технологии помогают управлять миллионами изданий и как быстро нужная книга попадает в руки читателя.
- Окунетесь в историю и архитектуру: гид расскажет захватывающие факты о создании этого футуристического здания-ромбокубооктаэдра и его символизме.
- Сделаете лучшие фото Минска: завершающая точка маршрута — обзорная площадка на высоте 73 метра. Вас ждут панорамные виды на город, лесопарковую зону и возможность сделать впечатляющие снимки.
- Разгадаете тайны: узнаете, почему здание светится разными цветами и какие секреты скрывает этот символ современного Минска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Подъём на крышу библиотеки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Национальная библиотека Беларуси
Завершение: Г. Минск, пр-т Независимости, 116
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
