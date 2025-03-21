Групповая
В трендеГлавное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Групповая
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 60 Br за человека
Групповая
Погружение в атмосферу Минска: Ваш гид по главным местам
Начало: Ул. Советская, 15, Красный костел
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 марта 2025Все понравилось
- ЛЛюдмила21 марта 2025Все очень понравилось!
- ООльга20 марта 2025Замечательная экскурсия, единственный минус очень холодно, экскурсовод, ну очень понравился, очень много информации, хорошо поставленная речь, да и вообще очень приятный человек, несмотря на собачий холод очень круто провел экскурсию, огромная ему Благодарность, к сожалению. Не запомнила как его зовут.
- ММаксим18 августа 2024Авто-пешеходная прогулка по значимым местам МинскаХорошая экскурсия. Слушать экскурсовода было приятно. информации для первого знакомства с городом достаточно. Комфортный автомобиль с нормальным 👆водителем. Рекомендую.
- ШШуба4 ноября 2023Обзорная экскурсия по МинскуОтлиное погружение в историю города, страны, ее особенности, имена, события, все очень живо. Спасибо гиду
- LLapiksia1 ноября 2023Обзорная экскурсия по МинскуОчень впечатляюще, доступно и с эмоциональными чувствоми гид Анна вела рассказ. Спасибо за экскурсию! Впечатлительно…
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Национальная библиотека Беларуси»
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