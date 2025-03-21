О Ольга

Замечательная экскурсия, единственный минус очень холодно, экскурсовод, ну очень понравился, очень много информации, хорошо поставленная речь, да и вообще очень приятный человек, несмотря на собачий холод очень круто провел экскурсию, огромная ему Благодарность, к сожалению. Не запомнила как его зовут.