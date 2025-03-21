Национальная библиотека Беларуси – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальная библиотека Беларуси» в Минске, цены от 60 Br. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3.5 часа
1016 отзывов
Групповая
В тренде
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
60 Br за человека
По Минску на автобусе
На автобусе
3.5 часа
1696 отзывов
Групповая
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 60 Br за человека
Погружение в атмосферу Минска: Ваш гид по главным местам
Пешая
На автобусе
3 часа
Групповая
Погружение в атмосферу Минска: Ваш гид по главным местам
Начало: Ул. Советская, 15, Красный костел
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 марта 2025
    По Минску на автобусе
    Все понравилось
  • Л
    Людмила
    21 марта 2025
    По Минску на автобусе
    Все очень понравилось!
  • О
    Ольга
    20 марта 2025
    Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
    Замечательная экскурсия, единственный минус очень холодно, экскурсовод, ну очень понравился, очень много информации, хорошо поставленная речь, да и вообще очень приятный человек, несмотря на собачий холод очень круто провел экскурсию, огромная ему Благодарность, к сожалению. Не запомнила как его зовут.
  • М
    Максим
    18 августа 2024
    Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
    Хорошая экскурсия. Слушать экскурсовода было приятно. информации для первого знакомства с городом достаточно. Комфортный автомобиль с нормальным 👆водителем. Рекомендую.
  • Ш
    Шуба
    4 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Минску
    Отлиное погружение в историю города, страны, ее особенности, имена, события, все очень живо. Спасибо гиду
  • L
    Lapiksia
    1 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Минску
    Очень впечатляюще, доступно и с эмоциональными чувствоми гид Анна вела рассказ. Спасибо за экскурсию! Впечатлительно…

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Национальная библиотека Беларуси»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в марте 2025
Сейчас в Минске в категории "Национальная библиотека Беларуси" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 60. Туристы уже оставили гидам 2712 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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