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По Минску на автобусе

4.4
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Минска
На комфортном автобусе 🚌 вы проедетесь от Привокзальной площади по проспекту Независимости и дальше: к минскому Замчищу, Троицкому предместью и «Острову Мужества и Скорби».

Вы увидите Минск-Арену, Национальную библиотеку Беларуси и Дом правительства.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $9 за человека

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По Минску на автобусе
По Минску на автобусе

Что вы увидите

  • Привокзальная площадь
  • Остров слез
  • Площадь независимости
  • Национальная библиотека
  • Троицкое предместье
  • Площадь Свободы
Во время этой экскурсии 🧭 Минск откроет перед вами свое лицо: широкие проспекты и уютные улицы, разнообразие архитектурных ансамблей и парков 🌳. За свою долгую историю 📖 существования город 🏙️ неоднократно разрушали, сжигали, но всякий раз он возрождался и отстраивался. И сегодня Минск – это современный европейский мегаполис с многомиллионным населением. Он стремительно развивается и становится все прекрасней, сочетая в себе величие наследия старины и инноваторскую мысль современности.
Экскурсия начинается с осмотра Привокзальной площади – лицо города, место встреч и проводов. Как лицо человеческое, оно стареет и меняется от времени и событий. Однако талантом и мастерством архитекторы вдыхают вновь и вновь в него новую жизнь. И сегодня, при выходе из одного из лучших вокзалов Европы, перед Вами открываются великолепные «ворота города», просторная площадь и развитая инфраструктура. Современное здание железнодорожного вокзала органично вписывается в ансамбль пышного сталинского классицизма.
Площадь Независимости
Если развязки дорог придуманы для разгрузки улиц, то площади – для «разгрузки» и отдыха людей. Одна из них – площадь Независимости. Заняв почетное место в центре города, она собрала вокруг себя множество достопримечательностей: красивейший костёл Минска и самый старый университет, правительственные здания и самый большой в постсоветском пространстве памятник Ленину. Современный ландшафт дополнили газоны зелени и фонтаны, уютные лавочки и стеклянные купола трехэтажного подземного города – ТЦ «Столица».
Проспект Независимости
От площади Независимости берет свое начало одноименный проспект, хотя ранее название свое он менял 14 раз. Это центральная и крупнейшая магистраль Минска, масштабное произведение искусства и хранитель памяти. Он помнит множество политиков, писателей, художников… Проспект Независимости — единственный пример столь продолжительного участка городской застройки, где удалось в полной мере сохранить единство формы и стиля. Проспект претендовал на внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Площадь Свободы
Не каждый город может похвастаться 2 центрами – белорусской столице здесь повезло. Помимо современного центра с Домом Правительства, сохранился центр исторический с символом городского самоуправления – ратушей. Опоясывающие его изящные улочки с причудливыми линиями домов, средневековые храмы и монастыри – всё это придает площади Свободы особый неповторимый колорит. Со всего города сюда стекаются не только туристы, но и местные жители, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой улиц.
Минское замчище (внешний осмотр)
Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную велечину – вот, пожалуй, все, что сегодня напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь основан древний Менск, который был отстроен у слияния двух рек и окружён земляным валом. Так или иначе, место это живописное и овеяно легендами и приданиями.
Троицкое предместье
В начале XVI века, на холме, что возвышался над Свислочью, возведен был Троицкий монастырь с церковью. Вокруг них формировался жилой квартал, что так и именовали – Троицким. Время сохранило для нас Троицкое предместье с его разноцветными домиками и тихими живописными улочками. Сегодня это памятник архитектуры и культуры международного значения. Стилизованные кофейни и музеи 🖼 переносят нас на мгновение назад в XVI век, где день за днем пишется великая история. Достопримечательность
Остров мужества и скорби
У входа большой валун с вмурованной иконой. Под иконой текст: «Сынам, погибшим в Афганистане, возведен это храм. Чтобы зла не было ни на своей, ни на чужой земле». А ещё черная каплица с колоколом и плачущий ангел хранитель… Это место памяти и скорби о 3 тысячах белорусских ребят, что волей судьбы стали воинами-интернационалистами и погибли в горном диком крае. Это Остров 🏝️ мужества и скорби – остров слез.
Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр)
То и дело слышно здесь «Бело-синий – самый сильный!» Домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы, для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий – Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена». Архитектор Валерий Куцко создал уникальный памятник современной архитектуры – стиля хай-тек. Своей красотой, дизайном, функциональностью арена превосходит все предшествующие спортивные сооружения Беларуси. С 2010 года она стала площадкой множества всемирно-значимых спортивных соревнований и крупнейшей концертной площадкой. Рядом расположена аллея Спортивной славы и стела «Триумф»
Национальная Библиотека Беларуси
«Любіце кнігу, бо яна — крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы» — порекомендовал нам белорусский первопечатник Франциск Скорина. Именно он встретит Вас у главного входа в Национальную библиотеку Беларуси. Она стала не только хранилищем всякого вида книг, но и памятником современной архитектуры. Посмотреть на неё съезжаются гости их разных городов и стран мира. А венчает её открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск — превосходные виды откроются Вам как в дневное, так и в вечернее время. При желании Вы можете её посетить по окончанию экскурсии.
Молодой шляхтич, Васька Гриб решает подзаработать денег в городе магдебургском - Менске. Но вместо крупного навара получает большие неприятности. Судья ратушный, Стэфан Филевич, непоколебим в желании наказать неопытного шляхтича. Кто же поможет нашему герою-бедолаге? Что будет с нашим героем через время? Спустя время, конечно, снова свели дороги между собой наших персонажей. Возмужалый и утвердившийся в шляхетском сословии пан Василь Грибовский. Обозленный карьерист судья Филевич. Шляхтич жаждет мести. Удастся ли гонорливому пану Грибовскому посчитаться с судьёй?
Что входит
  • профессиональный гид
  • транспорт
Что не входит
  • билет на смотровую площадку Национальной библиотеки (3, 50 BYN) - (по желанию)
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Минск, Привокзальная площадь 5
По Минску на автобусе
По Минску на автобусе
По Минску на автобусе
По Минску на автобусе
По Минску на автобусе
По Минску на автобусе
По Минску на автобусе

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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