Нетривиальный Минск: стрит-арт на Октябрьской улице

Узнать, как промышленная окраина стала креативным кластером
Минск — это не только сталинский ампир.

Мы погуляем по кварталу заброшенных заводов, где благодаря художникам со всего мира безликие здания из красного кирпича превратились в арт-объекты.

Вы познакомитесь с уличным искусством, научитесь отличать муралы от граффити и получите о столице более объёмное представление.
Описание экскурсии

Мы пройдём по бывшей заводской улице с промышленными постройками — фабриками, мастерскими, складами. Сейчас это модное и творческое пространство с барами, клубами, фотостудиями, развлекательными заведениями.

Вы увидите, как урбанистическое искусство придало яркость и уникальность стенам, заборам, дворам, тротуарам. Поймёте, что в умелых руках баллончики с краской не портят, а преображают и адаптируют архитектуру к современности.

Я расскажу, что такое стрит-арт, муралы, граффити и почему они важны для городской среды. Вместе мы разгадаем тайный смысл, заложенный художниками, и окунёмся в атмосферу бразильского карнавала.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная — позаботьтесь об удобной обуви
  • Остаток стоимости нужно оплатить в белорусских рублях по курсу в день экскурсии

в среду и пятницу в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Первомайская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1455 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно
влюблена в Минск и Беларусь! Своей страстью хотела бы заразить и вас, дорогие путешественники! Исторические факты преподношу живо, красочно, эмоционально, поэтому на моих экскурсиях не бывает скучно. Предлагаю услуги профессионального гида по Минску и окрестностям.

