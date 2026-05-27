Минск — это не только сталинский ампир.
Мы погуляем по кварталу заброшенных заводов, где благодаря художникам со всего мира безликие здания из красного кирпича превратились в арт-объекты.
Вы познакомитесь с уличным искусством, научитесь отличать муралы от граффити и получите о столице более объёмное представление.
Описание экскурсии
Мы пройдём по бывшей заводской улице с промышленными постройками — фабриками, мастерскими, складами. Сейчас это модное и творческое пространство с барами, клубами, фотостудиями, развлекательными заведениями.
Вы увидите, как урбанистическое искусство придало яркость и уникальность стенам, заборам, дворам, тротуарам. Поймёте, что в умелых руках баллончики с краской не портят, а преображают и адаптируют архитектуру к современности.
Я расскажу, что такое стрит-арт, муралы, граффити и почему они важны для городской среды. Вместе мы разгадаем тайный смысл, заложенный художниками, и окунёмся в атмосферу бразильского карнавала.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная — позаботьтесь об удобной обуви
- Остаток стоимости нужно оплатить в белорусских рублях по курсу в день экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Первомайская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1455 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно
