Вас ждёт лёгкая и интересная прогулка по историческому центру Минска! Мы будем наслаждаться прекрасными видами Верхнего города, Троицкого предместья и Немиги, гулять по уютным улицам, рассматривать интересные здания и заглядывать в тайные дворики. А ещё — отдыхать в необычных кафе за светской беседой о белорусской культуре и истории.

Описание экскурсии

Погуляем по Раковской улице и рассмотрим православный храм с архитектурой католического костёла. Побеседуем о взаимовлиянии различных религий и возникновении белорусского этноса.

Заглянем в самый модный ресторан белорусской кухни. Вы узнаете о самых популярных блюдах национальной кухни, что делали белорусы из свиной рульки и что такое «мочанка».

Посетим кафе в здании бывшего монастыря иезуитского ордена. Обсудим, кто такие иезуиты, бернардинцы, как их монастыри появились на территории Белой Руси и какие тайные цели они преследовали.

Отправимся в Свято-Духов кафедральный собор и костёл Девы Марии и поговорим о том, что вызвало раскол христианской церкви в далеком 1054 г.

Напоследок — легендарная Зыбицкая, где вы можете завершить вечер. Посмотреть на уличных музыкантов и художников, заглянуть в один из баров — решать вам.

