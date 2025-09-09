Увидеть главные достопримечательности, попробовать национальную кухню и погрузиться в историю
Вас ждёт лёгкая и интересная прогулка по историческому центру Минска! Мы будем наслаждаться прекрасными видами Верхнего города, Троицкого предместья и Немиги, гулять по уютным улицам, рассматривать интересные здания и заглядывать в тайные дворики. А ещё — отдыхать в необычных кафе за светской беседой о белорусской культуре и истории.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом читать дальше
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.
Т
Татьяна
9 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию, проведенную Натальей Ильинич
Pavel
27 июл 2025
Приятная 2х часовая прогулка по центру без особой смысловой нагрузки.
Валерия
Ответ организатора:
Очень жаль, что во время экскурсии Вы не сообщили гиду о том, что Вам не хватает информации, точных дат, анализа исторических периодов читать дальше
Белорусии. Наши гиды являются в основном историками по образованию, по этому легко могут ответить на любые вопросы. Но стандартная экскурсия рассчитана на средний уровень подготовки, особенно если на экскурсии присутствуют дети. Рекомендую вступать с гидом диалог, задавать интересующие Вас вопросы, просить освещать какие-то темы более подробно. Гид, видя заинтересованность туриста и его вовлеченность с тему экскурсии, всегда рад подробно ответить на любые Ваши вопросы. С уважением, Валерия
Ж
Жанна
26 июл 2025
Валерия очень приятна, много знает, много рассказывает. Особенно хочу отметить - она очень интересно рассказывает детям. Умеет вовлечь в процесс и сделать прогулку незаметной по времени!
С
Сергей
21 июл 2025
Экскурсия информативная, но для детей наверно не подходит. По времени тоже достаточно. Дольше было бы тяжело воспринимать столько информации:) Узнали много нового, что в прошлый приезд нам не рассказывали. Рекомендуем:)
М
Мария
12 июл 2025
Нам проводила экскурсию Наталья! Очень понравилось, что маршрут хорошо составлен, можно узнать про разные этапы становления Минска.
Еще огромное спасибо за помощь с бронью столика на обед в очень приятном ресторане и рекомендациями других с нацкухней:)
Будем по ним тоже ходить!
Алла
5 июл 2025
Все прошло отлично! Рекомендую для тех путешественников кто не любит большие группы. Егор наш гид рассказал все очень доступно и интересно!
Мила
23 июн 2025
Валерия, спасибо! Это третий визит в Минск и первая экскурсия именно в Минске. Я все эти улицы видела и знаю, но вы буквально открыли все заново и с другой стороны: читать дальше
просто показали с другого ракурса (5 метров в сторону с главной улицы и уже все иначе!), ответили на мои дополнительные вопросы вообще не по теме экскурсии - за это отдельное спасибо!
Е
Екатерина
15 июн 2025
Спасибо Валерии за замечательную экскурсию. Это было и познавательно, и, одновременно, не тяжело. Валерия шла на встречу нашим просьбам, ответила на все интересующиеся вопросы, познакомила с основными достопримечательностями Минска и дала рекомендации по белорусской кухне. Вся наша группа осталась довольна.
Я
Ярослава
14 июн 2025
Экскурсия понравилось. Было очень познавательно. Рекомендую Валерию, как гида.
А
Анна
10 июн 2025
Спасибо большое экскурсоводу Валерии, экскурсия началась без опозданий, очень интересные факты об истории Минска разных времен, чувствуется гордость человека за свой город. И, естественно, после экскурсии я отправилась дегустировать местную кухню(по рекомендации). Минск замечательный, с замечательными людьми.
У
Ульяна
5 июн 2025
Вчера были на экскурсии по историческому центру Минска, получили море позитивных эмоций: лёгкая подача материала, грамотная литературная речь, отличное знание истории и прекрасное чувство юмора! Осмотрели православный храм и католический читать дальше
костел, Валерия рассказала нам об отличиях в их архитектуре и оформлении, о том, как православие и католичество боролись за свое влияние на белорусской земле. После экскурсии мы посетили очень атмосферный ресторан бел. кухни, рекомендованный Валерией, предварительно она рассказала нам о традициях бел. кухни.