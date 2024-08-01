На этой прогулке мы разрушим ваши стереотипы о том, что Минск — город советской архитектуры. Вы увидите муралы и работы бразильских художников, узнаете о неформальном Минске и пройдёте по необычной вехе его развития. Разберётесь, как столица Беларуси обрела идентичность, и найдёте самые классные локации и фотозоны.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Октябрьская площадь. Здесь находится нулевой километр — и отсюда мы начнём нашу экскурсию.

Кинотеатр «Пионер». Вы увидите советскую мозаику и поймёте, как выглядел город до 2010 года, пока в нём не появились яркие бразильские акценты.

Бывшее посольство Бразилии и первые городские муралы. Поговорим о том, как начиналась городская трансформация и что этому поспособствовало.

Стена Цоя. Изучая уличное искусство, нельзя не посмотреть на самую первую попытку создать что-то особенное.

Улица Октябрьская. Десятки муралов со своей историей и насыщенная событиями улица, по которой ещё недавно ездили трамваи, а уставшие работники шли на работу за станки. Вы узнаете и увидите, как всё изменилось и почему.

Организационные детали