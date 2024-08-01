На этой прогулке мы разрушим ваши стереотипы о том, что Минск — город советской архитектуры.
Вы увидите муралы и работы бразильских художников, узнаете о неформальном Минске и пройдёте по необычной вехе его развития. Разберётесь, как столица Беларуси обрела идентичность, и найдёте самые классные локации и фотозоны.
Вы увидите муралы и работы бразильских художников, узнаете о неформальном Минске и пройдёте по необычной вехе его развития. Разберётесь, как столица Беларуси обрела идентичность, и найдёте самые классные локации и фотозоны.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Октябрьская площадь. Здесь находится нулевой километр — и отсюда мы начнём нашу экскурсию.
Кинотеатр «Пионер». Вы увидите советскую мозаику и поймёте, как выглядел город до 2010 года, пока в нём не появились яркие бразильские акценты.
Бывшее посольство Бразилии и первые городские муралы. Поговорим о том, как начиналась городская трансформация и что этому поспособствовало.
Стена Цоя. Изучая уличное искусство, нельзя не посмотреть на самую первую попытку создать что-то особенное.
Улица Октябрьская. Десятки муралов со своей историей и насыщенная событиями улица, по которой ещё недавно ездили трамваи, а уставшие работники шли на работу за станки. Вы узнаете и увидите, как всё изменилось и почему.
Организационные детали
- Дополнительно можно посетить Музей скейтборда. Если захотите, сообщите нам об этом заранее. Билеты: 2500 ₽ за группу до 5 чел., +500 ₽ за каждого последующего
- Экскурсию можно сократить до 1 часа, если вы ограничены по времени
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 4632 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.Задать вопрос
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