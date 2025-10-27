Г Галина Всей семье очень понравилось на экскурсии с Дианой, она великолепная девушка, очень приятным голосом рассказала нам море интересной информации, с любовью к городу провезла нас по самым красивым местам города и дала много советов и полезных рекомендаций к уже самостоятельному посещению.

А Андрей Все отлично

Л ЛАНА Экскурсия понравилась.

Т Татьяна Замечательная и познавательная экскурсия. Отличный гид Диана. Спасибо за прекрасно проведенное время

Наталья читать дальше рассказами о городе.



Экскурсия была хорошо организована, и мы успели увидеть множество достопримечательностей, включая исторические здания и современные районы. Диана делилась не только фактами, но и интересными легендами, что сделало экскурсию живой и запоминающейся.

Мы узнали Минск гораздо лучше и хотим вернуться сюда снова.



Большое спасибо, Диана, за ваше время и знания! Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о Минске! Сегодня мы провели обзорную экскурсию по Минску с Дианой, и это было увлекательно! Диана — настоящий профессионал своего дела. С первых минут она создала дружелюбную атмосферу и увлекла нас интересными

Виталий Неплохо

Анна Нам все понравилось. Не смотря на плохую погоду, все показали, все рассказали

А Анастасия Очень увлекательная и интересная экскурсия.

Понравилось абсолютно всё! Встреча, организация, маршрут, и, соответственно, сама экскурсия - всё было на высоте! Особая благодарность гиду/экскурсоводу Диане! Всем рекомендую - для первого знакомства и общего представления о Минске - лучше не придумаешь!

Т Татьяна читать дальше глубокая. Удивительно, что дорога (а ведь помимо общения с нами необходимо было следить за транспортным движением) ни разу не отвлекла её от рассказа)). Чувствуется глубокая любовь к Минску. Спасибо большое за экскурсию! Были на экскурсии 05.05.2025. Экскурсия подойдет и взрослым, и детям, потому что Диана прекрасно адаптируется под любых туристов. Очень позитивный человек. Маршрут построен в соответствии с описанием. Информация представлена полная,

М Михаил

Формат очень удобный - она встретила нас сразу у жд вокзала, рассказала вводную часть читать дальше про это место и страну, и после повезла по городу, показав ключевые локации и рассказывая исторические факты.

В конце экскурсии прошли по центральным улицам и Диана рассказала, куда ещё нужно обязательно сходить, где лучше поесть и погулять.

Экскурсия стоит дороже обычных, но мы полностью удовлетворены, т. к. такой формат позволяет получить гораздо больше информации за короткое время и комфортен для детей. Первый раз с семьёй приехали в Минск и сразу с вокзала поезали на обзорную экскурсию с Дианой.Формат очень удобный - она встретила нас сразу у жд вокзала, рассказала вводную часть

Наталья Экскурсия не понравилась. Гид опоздал, не было обещанного посещения обзорной площадки библиотеки, хотя договаривались об этом заранее. В итоге повозили по городу, нигде не останавливаясь. Резюме - экскурсию не рекомендую, и цена на нее откровенно завышенная. Диана Ответ организатора: читать дальше с туристами мы выходим и смотрим объекты. Подьем на обзорную площадку всегда согласовывается заране, так как это дополнительная функция, платная и требует времени! Очень жаль, что Вы выбрали не тот формат который хотели. Возможно Вам подошла бы пешеходная экскурсия. Добрый день. Автомобильная экскурсия предполагает передвижение по городу на автомобиле, а не прогулку пешком. При хорошей погоде и по согласованию

К Кирилл Великолепный гид. Лучший в Минске!

С Сергей Всё понравилось. Что хотели увидели и узнали.

Марина Все понравилось. Диана - отличный экскурсовод. Любит и гордится своим городом и страной. Прекрасно знает историю, интересно и живо рассказывает, не отвлекается на разговоры не по теме и быстро возвращает к рассказу о городе! учла все наши пожелания и ответила на все вопросы, экскурсия пролетела быстро и мы поняли что двух часов нам было мало))