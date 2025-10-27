Экскурсия по Минску предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местного жителя. Путешествие начинается с Привокзальной площади, где вы увидите исторические здания. Далее маршрут проходит по проспекту Независимости, знаменитому своими сталинскими
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
- 🏛️ Исторические и современные достопримечательности
- 📚 Интересные истории о Минске
- 🍽️ Рекомендации по национальной кухне
- 🏙️ Панорамные виды на город
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Привокзальная площадь
- Проспект Независимости
- Троицкое предместье
- Проспект Победителей
- Национальная библиотека
Описание экскурсии
- Привокзальная площадь. С 19 века это крупнейший железнодорожный узел сначала Российской империи, а затем постсоветского пространства. Я обращу ваше внимание на уникальные въездные врата города и улицы с довоенными и послевоенными зданиями
- Проспект Независимости — главный проспект Минска. Мы проедем по нему 15 км: вы рассмотрите постройки в стиле сталинского ампира, который хотели занести в список наследия ЮНЕСКО, и увидите современный символ города — Национальную библиотеку
- Троицкое предместье. Прогуляетесь по колоритному историческому пригороду, известному с 12 века
- Современный проспект Победителей. Обсудим его историю — от Великой Отечественной войны и до современных спортивных побед
Я расскажу вам о разном Минске. Историческом — с его узкими улицами и красивой архитектурой. И современном — с новыми зданиями, которые стали символом независимой Беларуси. Вы узнаете о локальных брендах, знакомых всем советским жителям, и увидите, где находятся производства. Также я порекомендую места, где можно попробовать национальную кухню и запатентованные сладости.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на моём автомобиле Nissan Qashqai с панорамной крышей. В салоне есть детские кресла и питьевая вода
- Достопримечательности осматриваются снаружи. По договорённости можем посетить некоторые из них, например, подняться на обзорную площадку библиотеки (за отдельную плату)
- Доплата за экскурсию производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка на день проведения
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 997 туристов
Я творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу о самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Галина
27 окт 2025
Всей семье очень понравилось на экскурсии с Дианой, она великолепная девушка, очень приятным голосом рассказала нам море интересной информации, с любовью к городу провезла нас по самым красивым местам города и дала много советов и полезных рекомендаций к уже самостоятельному посещению.
А
Андрей
1 сен 2025
Все отлично
Л
ЛАНА
28 авг 2025
Экскурсия понравилась.
Т
Татьяна
9 авг 2025
Замечательная и познавательная экскурсия. Отличный гид Диана. Спасибо за прекрасно проведенное время
Наталья
7 авг 2025
Сегодня мы провели обзорную экскурсию по Минску с Дианой, и это было увлекательно! Диана — настоящий профессионал своего дела. С первых минут она создала дружелюбную атмосферу и увлекла нас интересными
Виталий
16 июл 2025
Неплохо
Анна
21 июн 2025
Нам все понравилось. Не смотря на плохую погоду, все показали, все рассказали
А
Анастасия
20 июн 2025
Очень увлекательная и интересная экскурсия.
Понравилось абсолютно всё! Встреча, организация, маршрут, и, соответственно, сама экскурсия - всё было на высоте! Особая благодарность гиду/экскурсоводу Диане! Всем рекомендую - для первого знакомства и общего представления о Минске - лучше не придумаешь!
Т
Татьяна
7 мая 2025
Были на экскурсии 05.05.2025. Экскурсия подойдет и взрослым, и детям, потому что Диана прекрасно адаптируется под любых туристов. Очень позитивный человек. Маршрут построен в соответствии с описанием. Информация представлена полная,
М
Михаил
5 мая 2025
Первый раз с семьёй приехали в Минск и сразу с вокзала поезали на обзорную экскурсию с Дианой.
Формат очень удобный - она встретила нас сразу у жд вокзала, рассказала вводную часть
Наталья
28 апр 2025
Экскурсия не понравилась. Гид опоздал, не было обещанного посещения обзорной площадки библиотеки, хотя договаривались об этом заранее. В итоге повозили по городу, нигде не останавливаясь. Резюме - экскурсию не рекомендую, и цена на нее откровенно завышенная.
Диана
Ответ организатора:
Добрый день. Автомобильная экскурсия предполагает передвижение по городу на автомобиле, а не прогулку пешком. При хорошей погоде и по согласованию
К
Кирилл
8 апр 2025
Великолепный гид. Лучший в Минске!
С
Сергей
26 мар 2025
Всё понравилось. Что хотели увидели и узнали.
Марина
24 мар 2025
Все понравилось. Диана - отличный экскурсовод. Любит и гордится своим городом и страной. Прекрасно знает историю, интересно и живо рассказывает, не отвлекается на разговоры не по теме и быстро возвращает к рассказу о городе! учла все наши пожелания и ответила на все вопросы, экскурсия пролетела быстро и мы поняли что двух часов нам было мало))
М
Марина
22 мар 2025
Отличный экскурсовод с любовью к своему краю и культуре, за два часа узнали и посмотрели все основные места города.
Дополнительно порекомендовала и забронировала прекрасное место для ужина!
