Экскурсия в Дудутки

Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Минска в уникальный музей ремесла «Дудутки»! Наше путешествие начнётся с комфортной поездки на автобусе из центра Минска. Дорога займёт около часа, и вот мы
уже на месте — в настоящей белорусской усадьбе XIX века.

Это будет незабываемое путешествие, где вы не только познакомитесь с традициями белорусского народа, но и получите массу ярких впечатлений. Ждём вас в увлекательном путешествии в «Дудутки»!

Описание экскурсии

Уникальный музей ремесла Вас ждёт удивительное погружение в мир старинных ремёсел и традиций. Вы увидите действующую ветряную мельницу высотой 14 метров. Побываете в настоящих ремесленных мастерских, где мастера продемонстрируют своё искусство: гончарное дело, кузнечное мастерство, обработку дерева, плетение из соломы и многое другое. В музее вы познакомитесь с процессом изготовления традиционного белорусского хлеба в действующей пекарне, узнаете секреты производства сыров и масла. Особую атмосферу создает коллекция старинных автомобилей. Какой же визит в «Дудутки» без дегустации традиционных блюд! Вас ждут свежайший хлеб из печи, ароматные сыры, сливочное масло и местные напитки. После экскурсионной программы у вас будет время на покупку сувениров, на памятные фото или перекус.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • 3 дегустации
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

