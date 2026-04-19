Добро пожаловать на экскурсию «Закулисье Минского цирка»! Вы получите уникальную возможность заглянуть за кулисы одного из самых известных цирков Беларуси и узнать, как создается волшебство, которое зрители видят на арене.
Описание экскурсииЗаглянем за кулисы Минского цирка Во время экскурсии вы познакомитесь с увлекательной историей цирка и насладитесь великолепием его убранства. Вы посетите музей цирка, где представлена уникальная коллекция экспонатов из разных уголков Европы. Здесь вы найдете исторические документы, фотографии, цирковые афиши, а также сувениры, подаренные Минскому цирку гостями из различных стран. Кроме того, вы увидите множество наград, завоеванных талантливыми артистами Белгосцирка. Вы также узнаете, как устроена арена, и получите возможность заглянуть в «святая святых» каждого цирка — за кулисы, где творится настоящее волшебство. В конце экскурсии вы посетите конюшню, где можно будет познакомиться с цирковыми лошадками. Важная информация:
- Экскурсия проходит в здании.
- Оплата принимается как наличными, так и картой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Минск, пр. Независимости, 32
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в здании
- Оплата принимается как наличными, так и картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
