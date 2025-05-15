Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выборПутешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
40 Br за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
Обезвредить ловушки древнего зла и погулять по центру города - без сопровождения гида
Начало: На Революционной улице
Завтра в 08:00
22 мая в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 14 чел.
Город как птица феникс: автопешеходная экскурсия по Минску
Собрать образ столицы из осколков древности, ампира и парадоксов современности
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
22 мая в 10:00
1900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 мая 2025Прекрасное погружение в прошлое! Отличная экскурсия на ретро автобусе, проезжали основные достопримечательности, аудиогид рассказывает по ходу движения поо каждый объект!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Белорусский государственный цирк»
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