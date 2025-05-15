Белорусский государственный цирк – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Белорусский государственный цирк» в Минске, цены от 40 Br. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
1 час 15 минут
394 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
40 Br за человека
Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
Обезвредить ловушки древнего зла и погулять по центру города - без сопровождения гида
Начало: На Революционной улице
Завтра в 08:00
22 мая в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Город как птица феникс: автопешеходная экскурсия по Минску
На машине
На микроавтобусе
3 часа
Групповая
до 14 чел.
Город как птица феникс: автопешеходная экскурсия по Минску
Собрать образ столицы из осколков древности, ампира и парадоксов современности
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
22 мая в 10:00
1900 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Белорусский государственный цирк»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
  2. Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
  3. Город как птица феникс: автопешеходная экскурсия по Минску
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
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  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в мае 2025
Сейчас в Минске в категории "Белорусский государственный цирк" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 1900. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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