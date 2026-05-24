Минск порой воспринимается как строгий город — ведь его душевные истории остаются за парадными фасадами.
Давайте это исправим! Я проведу вас по маршруту, где раскрываются детали, легенды и сюжеты разных эпох. Вы увидите город со всех сторон и услышите его — в историях и стихах.
Описание экскурсии
- Александровский сквер — уютное место с атмосферой 19 века, где за аллеями скрываются городские легенды и неожиданные детали
- Октябрьская площадь и проспект Независимости — масштаб, ритм и выразительность сталинского ампира в его наиболее цельном воплощении
- Верхний город (площадь Свободы) — историческое сердце Минска с ратушей, храмами и зданиями 18–19 вв.
- Главные храмы города — католический и православный. Вы узнаете их историю, услышите легенды и увидите святыни
- Троицкое предместье с сохранившейся застройкой прошлых веков, уютными «смачнымі кавярнямі» и историями известных беларусов
- Финал — для вас прозвучат стихи поэтов Я. Коласа, Я. Купалы, М. Богдановича, М. Танка, Ф. Богушевича и других
Во время прогулки я обращу внимание на детали, которые обычно остаются незамеченными. Вы увидите:
- самый старый фонтан Минска
- один из самых длинных проспектов в Европе
- необычные городские символы и скрытые места
- и ещё десятки мелочей, из которых складывается настоящий образ города
Организационные детали
- Программа больше рассчитана на взрослых, но можете взять с собой и детей, которым интересна эта тема
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ
- Экскурсия проходит без радиогидов и наушников
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1319 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники, гости столицы, любители экскурсий, друзья! Меня зовут Олег, я профессиональный гид. Родился в Беларуси и всю жизнь здесь прожил, есть предки родом из России. История и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Мы в восторге! Понравилось и взрослым и подростку. Узнали много нового и интересного, хотя уже и бывали в Минске. Олег - превосходный рассказчик и просто приятный в общении человек. Порекомендовал, что посетить, где поужинать, скинул полезные ссылки.
Олег
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв! Вельмi прыемна😁 (очень приятно).
