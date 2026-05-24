путешествия были моими увлечениями ещё с раннего детства. Это привело меня на курсы в Национальное агентство по туризму, и вскоре я получил заветный бейдж экскурсовода. На экскурсиях со мной вы увидите лучшее, что можно показать в белорусской столице: я познакомлю вас с её историей, культурой и архитектурой, а также научу разбираться в архитектурных стилях. Вы узнаете легенды Минска, посетите католические и православные соборы, увидите главные святыни города и узнаете их историю. Любителям театральной и музейной жизни я всегда посоветую лучшие спектакли и музеи города, а гурманам порекомендую самые вкусные места с традиционной белорусской кухней.