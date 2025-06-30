читать дальше

киностудии, где снимают сериалы и творится чудо под названием кино. В экскурсию входило посещение огромных павильонов, где продолжают по сей день снимать фильмы, передачи для ТВ и рекламу; костюмерных, где можно найти все: от одежды монахини, которую в наш визит сотрудники искали, до исторических платьев, сшитых к легендарному фильму "Охота короля Стаха". Здесь хранятся кресла и диваны, сделанные в английском стиле для исторического кино, старинные зеркала, помутневшие от времени и покрытые серебряным витиеватым узором, заглянув в которые можно загадать заветное желание и надеяться, что оно исполнится…



И конечно, один из самых популярных и возбуждающий мужскую фантазию оружейный склад. О, чего здесь только не было: пулемет Максим, винтовки всех мастей, мушкеты, сабли для исторических военных саг, ружья разных размеров и времен создания, и не поверите - дамские меленькие изящные пистолеты, которые легко умещаются в женской ладони при этом довольно увесистые, и чтобы с легкостью таким оружием управляться, нужно немалое мастерство, умение и ловкость в обращении с такой опасной вещицей.



Время пролетело незаметно, нам удалось увидеть стул, на котором любил сидеть Олег Янковский, пиджак и шляпу, которые носил герой актера Всеволода Санаева в фильме "Белые росы", плакат к фильму "Иди и смотри" Элема Климова с молодым Алексеем Кравченко в главной роли, голубой парик (увы, со временем он потерял яркий цвет), но все еще узнаваемый той самой Мальвины из "Буратино" и еще Сверчка, который поведал нам историю деревянного мальчика, и многое другое, что останется в памяти навсегда.



Большое спасибо нашему экскурсоводу Елене за любовь к кино, которой она поделилась с нами сполна. преданность профессии, за байки и рассказы, которых у нее в запасе еще ой как много! Долгих лет и новых фильмов талантливых и шедевральных!