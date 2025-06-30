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По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске

Погрузитесь в мир кино с экскурсией по киностудии «Беларусьфильм». Вас ждут павильоны, реквизит и увлекательные истории о съёмках известных фильмов
Сотрудник киностудии "Беларусьфильм" откроет для вас двери в мир кино. Вы посетите музей киностудии, съёмочные павильоны и склады с реквизитом. Узнаете, как проходят съёмки, как создаются спецэффекты и работают каскадёры. Вас ждут истории о фильмах "Белые росы", "Иди и смотри", "Приключения Буратино" и других. Экскурсия подарит уникальный опыт и позволит заглянуть за кулисы кинопроизводства
4.89
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎥 Уникальный доступ к киностудии
  • 📸 Возможность сделать фото на память
  • 🎬 Узнать секреты съёмок
  • 🤩 Погрузиться в мир кино
  • 🎭 Увидеть реквизит и костюмы

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
май
июн
июл
авг
сен
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Экскурсия по киностудии «Беларусьфильм» подходит для посещения в любое время года. Поскольку мероприятие проходит в помещении, погодные условия не влияют на комфорт и впечатления от экскурсии.
Сейчас июль — это идеальное время.
По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске
По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске
По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске
Ближайшие даты:
5
июл11
июл18
июл19
июл25
июл26
июл1
авг
Время начала: 09:30, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Музей киностудии
  • Съёмочные павильоны
  • Склады с реквизитом

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Музей киностудии
  • Съёмочные павильоны
  • Склады с реквизитом, костюмами и оружием

Вы узнаете:

  • как проходят съёмки фильма
  • что нужно, чтобы стать главным героем картины
  • как снимается военное кино
  • как создаются спецэффекты и работают каскадёры

Вас ждут детали кинопроцесса и весёлые байки со съёмочной площадки, история киностудии и её главные достижения. Мы расскажем о фильмах «Белые росы», «Иди и смотри», «Приключения Буратино», «Звёздный мальчик» и многих других.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт гид-сотрудник киностудии.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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30 июн 2025
Здравствуйте! Экскурсоводом у нас был главный оружейник киностудии, к моему большому стыду, я забыл его имя. Вся экскурсия и рассказы были настолько увлекательными и захватывающими, что хотелось остаться еще и
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еще. Он настоящий профессионал, который не только рассказывает как снимают кино и что для этого используют, но и как отзывчивый и интересный человек, который готов поделиться своим опытом, знаниями и заразить слушателей любовью к кино.
Еще добавлю от себя огромную просьбу к киностудии "Беларусьфильм" - пожалуйста, продолжайте снимать фильмы о Великой Отечественной войне и героях войны, прям со слезами на глазах прошу, потому что вы лучшие и уже единственные, кто хранит традицию военного кино в котором явствуют правильные патриотические смыслы, правильные герои и их мотивы, ну и конечно же - отлично подобранные форма, реквизит, оружие, точность передачи локаций и рисунка боя. Спасибо вам и не останавливайте это направление, пожалуйста!

Яков
25 июн 2025
Экскурсия классная!
Был на Беларусьфильме в субботу, 14.06.2025.
Киностудия на уровне Ленфильма и в некотором отношении даже круче!
В фильмографии есть настоящие жемчужины: про Буратино и про Красную шапочку,"Белые Росы","Иди и смотри","В августе
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44го". Павильоны и здания отремонтированы. Коллекция различного оружия и амуниции для военного кино впечатляет. Экскурсовод - профессионал своего дела.
Желаю Беларусьфильму сохранить потенциал производства военного кино и развивать также и другие жанры и направления. Например, мне, как зрителю, очень не хватает качественной фантастики. Ведь, если взять за основу сюжета произведения таких великих писателей, как, например, братья Стругацкие или Кира Булычова, то у студии есть все шансы создать интересное востребованное фантастическое кино не только для рынков России и Беларуси, но и для мирового проката.
Будете в Минске - рекомендую тут побывать:)

Елена
22 июн 2025
Путешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. Для меня было открытием,что любимые фильмы моего детства сняты именно на этой киностудии:"Приключения Буратино"," Красная Шапочка","Звездный мальчик", а ещё любимейшая из картин многих из нас "Белые росы"- этот тоже произведение данной киностудии!!! Нам понравилось! Спасибо организаторам за экскурсию!
Путешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. Для
Татьяна
15 июн 2025
Самая моя любимая экскурсия в Минске! Замечательный экскурсовод, очень интересный захватывающий рассказ с любовью к делу, которым он занимается! Всем любителям кино горячо рекомендую!
Л
13 июн 2025
Виталий очень интересно рассказывает, приводит примеры из своего опыта. Нам очень понравилось! Он очень хороший рассказчик, с грамотной речью. Рекомендую однозначно!
Виталий очень интересно рассказывает, приводит примеры из своего опыта. Нам очень понравилось! Он очень хороший рассказчик,Виталий очень интересно рассказывает, приводит примеры из своего опыта. Нам очень понравилось! Он очень хороший рассказчик,Виталий очень интересно рассказывает, приводит примеры из своего опыта. Нам очень понравилось! Он очень хороший рассказчик,
Karina
9 мая 2025
Можно сказать, что этот приезд в Минск был посвящен киностудии Беларусьфильм. Повествование началось с краткого, но красочного фильма, посвященного киностудии, с высоты птичьего полета нам показали всю территорию, которая принадлежит
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киностудии, где снимают сериалы и творится чудо под названием кино. В экскурсию входило посещение огромных павильонов, где продолжают по сей день снимать фильмы, передачи для ТВ и рекламу; костюмерных, где можно найти все: от одежды монахини, которую в наш визит сотрудники искали, до исторических платьев, сшитых к легендарному фильму "Охота короля Стаха". Здесь хранятся кресла и диваны, сделанные в английском стиле для исторического кино, старинные зеркала, помутневшие от времени и покрытые серебряным витиеватым узором, заглянув в которые можно загадать заветное желание и надеяться, что оно исполнится…

И конечно, один из самых популярных и возбуждающий мужскую фантазию оружейный склад. О, чего здесь только не было: пулемет Максим, винтовки всех мастей, мушкеты, сабли для исторических военных саг, ружья разных размеров и времен создания, и не поверите - дамские меленькие изящные пистолеты, которые легко умещаются в женской ладони при этом довольно увесистые, и чтобы с легкостью таким оружием управляться, нужно немалое мастерство, умение и ловкость в обращении с такой опасной вещицей.

Время пролетело незаметно, нам удалось увидеть стул, на котором любил сидеть Олег Янковский, пиджак и шляпу, которые носил герой актера Всеволода Санаева в фильме "Белые росы", плакат к фильму "Иди и смотри" Элема Климова с молодым Алексеем Кравченко в главной роли, голубой парик (увы, со временем он потерял яркий цвет), но все еще узнаваемый той самой Мальвины из "Буратино" и еще Сверчка, который поведал нам историю деревянного мальчика, и многое другое, что останется в памяти навсегда.

Большое спасибо нашему экскурсоводу Елене за любовь к кино, которой она поделилась с нами сполна. преданность профессии, за байки и рассказы, которых у нее в запасе еще ой как много! Долгих лет и новых фильмов талантливых и шедевральных!

О
7 мая 2025
Экскурсия просто шикарная
Отдельно спасибо экскурсоводу Елене
Экскурсия просто шикарнаяЭкскурсия просто шикарнаяЭкскурсия просто шикарнаяЭкскурсия просто шикарнаяЭкскурсия просто шикарная
Екатерина
25 фев 2025
Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах, снятых на киностудии, таких как "Приключения Буратино","Сказка о звёздном мальчике", Иди и смотри", а
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также показали оригинальный реквизит со съемок. Также нас впустили в съёмочный павильон, где проходили съемки интеллектуального шоу «Я знаю!», меня впечатлило большое количество техники и съемочной группы.
Спасибо экскурсоводу (и по совместительству пиротехнику киностудии, имя, к сожалению, не запомнила) за интересный рассказ, а также за посещение павильона с настоящими образцами оружия, как старинного, так и современного.

Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах,
С
14 янв 2025
Экскурсия просто супер! Рекомендую к посещению.

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