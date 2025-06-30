Сотрудник киностудии "Беларусьфильм" откроет для вас двери в мир кино. Вы посетите музей киностудии, съёмочные павильоны и склады с реквизитом. Узнаете, как проходят съёмки, как создаются спецэффекты и работают каскадёры. Вас ждут истории о фильмах "Белые росы", "Иди и смотри", "Приключения Буратино" и других. Экскурсия подарит уникальный опыт и позволит заглянуть за кулисы кинопроизводства
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Уникальный доступ к киностудии
- 📸 Возможность сделать фото на память
- 🎬 Узнать секреты съёмок
- 🤩 Погрузиться в мир кино
- 🎭 Увидеть реквизит и костюмы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по киностудии «Беларусьфильм» подходит для посещения в любое время года. Поскольку мероприятие проходит в помещении, погодные условия не влияют на комфорт и впечатления от экскурсии.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей киностудии
- Съёмочные павильоны
- Склады с реквизитом
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Музей киностудии
- Съёмочные павильоны
- Склады с реквизитом, костюмами и оружием
Вы узнаете:
- как проходят съёмки фильма
- что нужно, чтобы стать главным героем картины
- как снимается военное кино
- как создаются спецэффекты и работают каскадёры
Вас ждут детали кинопроцесса и весёлые байки со съёмочной площадки, история киностудии и её главные достижения. Мы расскажем о фильмах «Белые росы», «Иди и смотри», «Приключения Буратино», «Звёздный мальчик» и многих других.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт гид-сотрудник киностудии.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 192 туристов
Наша команда профессионально организовывает экскурсии по всей Беларуси. Благодаря нашим гидам вы увидите самые красивые места и прочувствуете гостеприимность нашей страны. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петр
30 июн 2025
Здравствуйте! Экскурсоводом у нас был главный оружейник киностудии, к моему большому стыду, я забыл его имя. Вся экскурсия и рассказы были настолько увлекательными и захватывающими, что хотелось остаться еще и
Яков
25 июн 2025
Экскурсия классная!
Был на Беларусьфильме в субботу, 14.06.2025.
Киностудия на уровне Ленфильма и в некотором отношении даже круче!
В фильмографии есть настоящие жемчужины: про Буратино и про Красную шапочку,"Белые Росы","Иди и смотри","В августе
Был на Беларусьфильме в субботу, 14.06.2025.
Киностудия на уровне Ленфильма и в некотором отношении даже круче!
В фильмографии есть настоящие жемчужины: про Буратино и про Красную шапочку,"Белые Росы","Иди и смотри","В августе
Елена
22 июн 2025
Путешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. Для меня было открытием,что любимые фильмы моего детства сняты именно на этой киностудии:"Приключения Буратино"," Красная Шапочка","Звездный мальчик", а ещё любимейшая из картин многих из нас "Белые росы"- этот тоже произведение данной киностудии!!! Нам понравилось! Спасибо организаторам за экскурсию!
Татьяна
15 июн 2025
Самая моя любимая экскурсия в Минске! Замечательный экскурсовод, очень интересный захватывающий рассказ с любовью к делу, которым он занимается! Всем любителям кино горячо рекомендую!
Л
Лариса
13 июн 2025
Виталий очень интересно рассказывает, приводит примеры из своего опыта. Нам очень понравилось! Он очень хороший рассказчик, с грамотной речью. Рекомендую однозначно!
Karina
9 мая 2025
Можно сказать, что этот приезд в Минск был посвящен киностудии Беларусьфильм. Повествование началось с краткого, но красочного фильма, посвященного киностудии, с высоты птичьего полета нам показали всю территорию, которая принадлежит
О
Ольга
7 мая 2025
Экскурсия просто шикарная
Отдельно спасибо экскурсоводу Елене
Отдельно спасибо экскурсоводу Елене
Екатерина
25 фев 2025
Экскурсия на Беларусьфильм (основана в 1924 году) мне очень понравилась, нам рассказали о самых известных фильмах, снятых на киностудии, таких как "Приключения Буратино","Сказка о звёздном мальчике", Иди и смотри", а
С
Светлана
14 янв 2025
Экскурсия просто супер! Рекомендую к посещению.
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