Будем исследовать нетуристический Минск, заглядывать в укромные дворики, ловить детали и вас в кадре.
Я помогу вам расслабиться перед камерой, подскажу естественные позы и найду лучший свет и ракурсы, чтобы снимки получились живыми и наполненными атмосферой. Перед встречей поделюсь советами по подбору образа.
Описание фото-прогулки
- Начнём в моём любимом районе Осмоловке и заглянем в укромные дворики. Здесь вы можете взять кофе, ведь это место — Мекка минских кофеманов.
- Последуем к аркам возле парка Горького.
- Завершим съёмку у бизнес‑центра «Проспект» — квартала с современными зданиями.
Альтернативными локациями могут быть:
- Лошицкий парк. Я буду водить по живописным дорожкам и среди развалин. А ещё обязательно приведу вас в яблоневый сад, который особенно красив в мае и ранней осенью.
- Троицкое предместье. Дома здесь украшают ставни на окнах, черепичные крыши и кованые вывески — всё это сделает снимки детализированными и атмосферными. Обязательно заглянем на смотровую, откуда открывается лучший вид на предместье.
Организационные детали
- Снимаю на фотоаппарат Canon.
- В течение 14 дней после прогулки вы получите 50 готовых фото в цветокоррекции — их отправлю ссылкой на wfolio, где они будут храниться месяц.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваш гид в Минске
Я фотографирую и живу в Минске. Фотопрогулки для меня не просто работа — это способ показать атмосферу и душу белорусской столицы через атмосферные кадры. Я люблю создавать фотоистории в самых разных
