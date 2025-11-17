Современность и прошлое, легенды и факты — на этой прогулке по историческим местам вы узнаете о разных гранях жизни города и его жителей.
Без сложных терминов и дат я расскажу, как складывался характер Минска, какие истории хранят его улицы и раскрою некоторые секреты его очарования.
Описание экскурсии
- Костел Святых Симеона и Елены — визитная карточка Минска
- Площадь Независимости — одна из самых больших площадей Европы
- Улица Революционная и жилые дома минчан 18-19 веков
- Площадь Свободы — сердце города с ратушей, храмами и монастырями 17 века
- Замчище — место, где 1000 лет назад появился Минск
- Троицкое предместье — городской квартал 19 века
Вы узнаете:
- как возник Минск и какие загадки хранит
- как семейная трагедия привела к строительству одного из самых узнаваемых минских храмов
- какое отношение к Минску имеет немецкий город Магдебург
- кто учил детей, а кто проводил квесты в Минске 17 века
- и какой бизнес стоит начать, если ты мать 14 детей
Организационные детали
- После бронирования остаток стоимости оплачивается наличными по курсу ЦБ РБ в белорусских рублях на день платы
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Дополнительных расходов не предвидится
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 61 туриста
Я коренная минчанка и просто счастливый человек. Однажды выбрала себе занятие по душе, и больше мне не приходится работать, ведь я получаю огромное удовольствие, когда знакомлю гостей с любимым городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Olga
17 ноя 2025
Мы в первый раз в городе и хотелось именно такую прогулку. Охватить ключевые достопримечательности, коснуться истории. Очень понравилось - двум взрослым и ребенку 11 лет. Ольга замечательный рассказчик, на все вопросы дополнительно отвечала. И особенно понравилась ее фишка с тем, чтобы показывать как выглядели те или иные здания раньше.
И
Ирина
9 ноя 2025
Классная и познавательная экскурсия! Расширяет кругозор. Узнали много исторических фактов о городе Минске, прогулялись по основным достопримечательностям центра. С удовольствием вместе с Ольгой осмотрели бы и другие, потому что в Минске много других замечательных достопримечательностей.
В
Виолетта
9 ноя 2025
Здорово, нам всё понравилось! По рекомендации гида на следующий день заглянули в католический храм — остались в восторге! Спасибо, Ольга, за приятный и познавательный вечер
Л
Лариса
8 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с Ольгой! Было очень познавательно и интересно. Время пролетело незаметно, Ольга ответила на все наши вопросы, спасибо!
А
Анна
8 ноя 2025
Экскурсия понравилась и взрослым, и девочке 12 лет. Ольга рассказывает интересно, грамотно, с юмором. Мы были в Минске первый раз, и сначала город нам показался простым и скучноватым. Но благодаря Ольге впечатление изменилось полностью. Маршрут продуманный, несложный, увидели и узнали много необычного, полюбили Минск, рады, что приехали и обязательно вернёмся!
Спасибо за прекрасную экскурсию!
А
Алексей
6 ноя 2025
Всё очень понравилось: маршрут и рассказ. Было очень интересно послушать про ваш прекрасный город. Нам ещё очень повезло с погодой, что было солнечно.
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Все очень понравилось!
В
Владимир
2 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Профессиональный гид с искренней любовью к городу. За короткое время показала достопримечательности, увлекательно рассказав об истории каждого места. Время пролетело незаметно! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Минском.
И
Ирина
1 ноя 2025
Ольга, благодарим Вас за проявленное повышенное внимание к нам, великолепную эрудицию и знания истории свой страны, ее столицы- красавца Минска! Прекрасная экскурсия с индивидуальным подходом и терпеливым отношением к нашему сыну- подростку:))) Спасибо Вам огромное, всех Вам благ! 🫶🙏😍
Денис
19 окт 2025
Нам все понравилось!
Ольга - приятный рассказчик, доступно раскрыла нам историю Минска и Беларуси. Рекомендуем.
Юлия
9 окт 2025
Отлично прошлись по вечернему городу.
Екатерина
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия.
Ольга очень распологает к себе, подача информации очень лёгкая и интересная. Экскурсия проходит в приятном темпе прогулки, не надо никуда бежать. Посмотрели очень много. Минск - прекрасный город!
А
Александр
1 окт 2025
Ольга прекрасный экскурсовод!
Нам очень понравилась прогулка по городу и интересные рассказы про архитектуру и места. Прошли большую часть города по красивым улицам. Спасибо вам большое!
