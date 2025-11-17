Olga Мы в первый раз в городе и хотелось именно такую прогулку. Охватить ключевые достопримечательности, коснуться истории. Очень понравилось - двум взрослым и ребенку 11 лет. Ольга замечательный рассказчик, на все вопросы дополнительно отвечала. И особенно понравилась ее фишка с тем, чтобы показывать как выглядели те или иные здания раньше.

И Ирина Классная и познавательная экскурсия! Расширяет кругозор. Узнали много исторических фактов о городе Минске, прогулялись по основным достопримечательностям центра. С удовольствием вместе с Ольгой осмотрели бы и другие, потому что в Минске много других замечательных достопримечательностей.

В Виолетта Здорово, нам всё понравилось! По рекомендации гида на следующий день заглянули в католический храм — остались в восторге! Спасибо, Ольга, за приятный и познавательный вечер

Л Лариса Прекрасная экскурсия с Ольгой! Было очень познавательно и интересно. Время пролетело незаметно, Ольга ответила на все наши вопросы, спасибо!

А Анна Экскурсия понравилась и взрослым, и девочке 12 лет. Ольга рассказывает интересно, грамотно, с юмором. Мы были в Минске первый раз, и сначала город нам показался простым и скучноватым. Но благодаря Ольге впечатление изменилось полностью. Маршрут продуманный, несложный, увидели и узнали много необычного, полюбили Минск, рады, что приехали и обязательно вернёмся!

Спасибо за прекрасную экскурсию!

А Алексей Всё очень понравилось: маршрут и рассказ. Было очень интересно послушать про ваш прекрасный город. Нам ещё очень повезло с погодой, что было солнечно.

Ю Юлия Все очень понравилось!

В Владимир Великолепная экскурсия! Профессиональный гид с искренней любовью к городу. За короткое время показала достопримечательности, увлекательно рассказав об истории каждого места. Время пролетело незаметно! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Минском.

И Ирина Ольга, благодарим Вас за проявленное повышенное внимание к нам, великолепную эрудицию и знания истории свой страны, ее столицы- красавца Минска! Прекрасная экскурсия с индивидуальным подходом и терпеливым отношением к нашему сыну- подростку:))) Спасибо Вам огромное, всех Вам благ! 🫶🙏😍

Денис Нам все понравилось!

Ольга - приятный рассказчик, доступно раскрыла нам историю Минска и Беларуси. Рекомендуем.

Юлия Отлично прошлись по вечернему городу.

Екатерина Очень понравилась экскурсия.

Ольга очень распологает к себе, подача информации очень лёгкая и интересная. Экскурсия проходит в приятном темпе прогулки, не надо никуда бежать. Посмотрели очень много. Минск - прекрасный город!