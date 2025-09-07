Неспешная прогулка по Минску подарит вам уникальные воспоминания.
Вы посетите Троицкое предместье с его мощёными улочками и домиками 19 века, Немигу с её узкими переулками и старинными фасадами, а также площадь Свободы и Верхний город с их светлой архитектурой и уютными кафе. Проспект Независимости станет отличным фоном для элегантных кадров. Через 7-10 дней вы получите 100-200 снимков в цветокоррекции
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🏙 Атмосферные места
- 👣 Неспешная прогулка
- 🎨 Профессиональная цветокоррекция
- 📅 Гибкий график
Что можно увидеть
- Троицкое предместье
- Немига
- Площадь Свободы
- Верхний город
- Проспект Независимости
Описание фото-прогулки
Троицкое предместье — мощёные улочки, домики 19 века и прекрасный вид на Свислочь. Здесь получаются почти сказочные кадры (особенно на закате!).
Немига — кварталы, где современность встречается с историей. Узкие переулки, старинные фасады — отличное место для живых фото.
Площадь Свободы и Верхний город — сердце исторического Минска. Здесь — светлая архитектура, колокольни, уютные кафе и спокойная атмосфера.
Проспект Независимости — парадная часть города с масштабной сталинской архитектурой, театрами, колоннадами. Отличный фон для элегантных кадров.
Организационные детали
- Я снимаю на Canon EOS R
- Через 7–10 дней после прогулки вы получите 100-200 снимков в цветокоррекции
- За доплату снимки можно отретушировать, детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Минске
Меня зовут Максим, и я фотограф в Минске и Несвиже. Я помогаю путешественникам сохранить главное — воспоминания о поездке. Моя работа — ловить живые, тёплые моменты, когда вы просто наслаждаетесь городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
7 сен 2025
Фотографии прекрасные. Все пожелания учтены. Фотограф - Максим, очень тактичен и приятен в общении. Результат работы получила через 2 дня.
Единственное замечание: в январе была на аналогичной экскурсии в Питере, она стоила в 2 раза дешевле.
П
Полина
4 сен 2025
Спасибо Максиму за замечательную фотосессию! Максим замечательный собеседник,помогает выбрать правильную позу, фотографии получились отличные, в разных красивых локациях.
Е
Евгений
14 авг 2025
Максим, профессионал в фотоссесиях, всем рекомендую! А еще он интересный человек как личность, приятно было поговорить
Борис
12 авг 2025
Огромное спасибо Максиму за прекрасную фотосессию. Мы получили 211 фотографий в разных интересных локациях. Все фото понравились.
РЕКОМЕНДУЕМ!!!
