Троицкое предместье — сказочная локация, которая покоряет сердца. Здесь вас ждут уютные улочки, небольшие домики с черепичными крышами, дух Старого города. Берите с собой друзей, родных, любимых — или приходите в одиночку. Вы оцените красоту архитектуры, а на память о прогулке останутся яркие и атмосферные фото.
Описание фото-прогулки
- Добро пожаловать в самый центр Минска — живописный старинный город у реки Свислочь
- Профессиональный фотограф прекрасно знает локацию — подскажет лучшие ракурсы и сделает живые портреты
А вам остаётся только наслаждаться прогулкой;)
Организационные детали
- Мы снимаем на Canon EOS RP и Sony Alpha 7 III
- Через день день после прогулки вы получите больше 100 фото — из них 10 в цветокоррекции (на ваш выбор)
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Троицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 37 туристов
Мы — объединение профессиональных фотографов. Мы отбираем лучшие, самые красивые локации и организовываем короткие фотосессии. Очень многие остаются в восторге от того, что всего за 15–30 минут можно получить 100+ профессиональных фото и память на всю жизнь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
30 окт 2025
Нам повезло с погодой. Анна профессионально провела фотопрогулку и запечатлела яркие моменты нашего отпуска в Минске! Спасибо большое!
Надежда
27 окт 2025
Отлично прошла фотосессия, комфортно, фотограф была отличная девушка, нам очень понравилось, подсказывала как встать, куда смотреть.
Vika
20 окт 2025
Все отлично
А
Анастасия
30 сен 2025
Благодарю за проведенную фотосессию!
Фотограф Анна очень приятная. Подсказывала как расположится, чтобы кадр получился красивее. Мне очень понравился и процесс, и результат! Однозначно рекомендую 🔥
