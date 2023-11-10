Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох

Увидеть символ богатой истории Минска и представить, как выглядел город несколько веков назад

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Троицкое предместье — средневековый квартал в самом сердце Минска. Узкие улочки переносят в атмосферу старины, а домики с крышами из черепицы отражают историю столицы.

Давайте насладимся аутентичной архитектурой и почувствуем дух старинного города! Вас ждут не только образцы городской застройки 19 века, но и сувенирные киоски и антикварные магазинчики, кафе и галереи.
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Троицкое предместье считается душой города. В то или иное время много известных деятелей белорусской науки и культуры жили и плодотворно работали в нём. А каждый кусочек предместья имеет свою личную историю в прошлом, но очень напоминающую нашу реальность. Во время экскурсии вы узнаете:

  • о выдающемся учёном, открывшем миру белорусов,
  • как первый народный театр высмеивал советскую власть, а она ничего не могла ему сделать,
  • кого считали «белорусским Циолковским», предсказавшим вторую мировую войну и освоение космоса,
  • где находится самая старая аптека города,
  • чем лечились жители стародавнего Минска.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Троицком предместье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Троицкое предместье
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