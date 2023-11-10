Увидеть символ богатой истории Минска и представить, как выглядел город несколько веков назад
Троицкое предместье — средневековый квартал в самом сердце Минска. Узкие улочки переносят в атмосферу старины, а домики с крышами из черепицы отражают историю столицы.
Давайте насладимся аутентичной архитектурой и почувствуем дух старинного города! Вас ждут не только образцы городской застройки 19 века, но и сувенирные киоски и антикварные магазинчики, кафе и галереи.
Давайте насладимся аутентичной архитектурой и почувствуем дух старинного города! Вас ждут не только образцы городской застройки 19 века, но и сувенирные киоски и антикварные магазинчики, кафе и галереи.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Троицкое предместье считается душой города. В то или иное время много известных деятелей белорусской науки и культуры жили и плодотворно работали в нём. А каждый кусочек предместья имеет свою личную историю в прошлом, но очень напоминающую нашу реальность. Во время экскурсии вы узнаете:
- о выдающемся учёном, открывшем миру белорусов,
- как первый народный театр высмеивал советскую власть, а она ничего не могла ему сделать,
- кого считали «белорусским Циолковским», предсказавшим вторую мировую войну и освоение космоса,
- где находится самая старая аптека города,
- чем лечились жители стародавнего Минска.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Троицком предместье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Минске
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Минск — мой родной город. Мы вместе растём и меняемся. Вместе радуемся и печалимся, вместе придумываем, как сделать друг друга лучше. Любим гостей, всегда рады рассказать и показать самые интересные и необычные места. Минск такой изменчивый, непостоянный, но всегда дружелюбный и добрый. Минск — город моего сердца. Я всегда открыта, чтобы представить его вам! И уверена, что вы также прочувствуете всей душой его глубину! И захотите вернуться вновь.
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