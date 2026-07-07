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А Алина Очень насыщенно провели прогулку! Получили большой объем информации. Мария очень доступно и интересно преподнесла информацию. Было полезно и взрослым и детям! Спасибо большое Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Yulia все прекрасно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина читать дальше уменьшить информации, не было скучно ни в один момент! Мы задавали много вопросов, на каждый нам ответили. Зарядились великолепными эмоциями, узнали о жизни художника Язэпа Дроздовича, поэта Максима Богдановича, архитектора Георгия Заборского. Увезли в своём сердце частичку Беларуси. Хочется написать о потрясающей прогулке по очень душевному, красивому месту - Троицкому предместью. Гид Мария невероятной эрудиции девушка. Видно что человек очень любит и гордится своей родиной. Очень интересная подача Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Во-первых Мария очень импатичный человек, приятный в общении, любящий свой город и Белоруссию, и дарящий эту любовь людям. Троицкое предместье жемчужина Минска. Очень рекомендую эту экскурсию вместе с Марией. Если до этого Вы не сумели почувствовать, что же такое белорусский народ, то во время путешествия по предместью ощутите все в полной мере. Марии процветания и благополучия. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Очень хорошая прогулка. Все понравилось. До этого были на обзорной по Минску у другой фирмы. Там ничего толком не рассказали, хотя в программе было Троицкое предместье. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и узнать чуть больше об исторической части Минска. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет