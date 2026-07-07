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Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох

Троицкое предместье - это средневековый квартал в центре Минска, где каждый домик рассказывает свою историю. Узнайте о знаменитых жителях и тайнах города
Троицкое предместье - сердце Минска, где каждый уголок дышит историей.

Узкие улочки и черепичные крыши переносят в прошлое, а рассказы о выдающихся деятелях науки и культуры добавляют глубину. Здесь можно увидеть
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старейшую аптеку и узнать, как лечились жители.

Квартал предлагает не только архитектурные памятники, но и сувенирные лавки, антикварные магазины и уютные кафе. Это место, где история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📚 Исторические рассказы
  • 🛍️ Сувенирные лавки
  • ☕ Уютные кафе
  • 🎨 Художественные галереи
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох

Что можно увидеть

  • Троицкое предместье
  • Старая аптека

Описание экскурсии

Троицкое предместье считается душой города. В то или иное время много известных деятелей белорусской науки и культуры жили и плодотворно работали здесь. А каждый кусочек предместья имеет свою личную историю в прошлом, но очень напоминающую нашу реальность. Во время экскурсии вы узнаете:

  • о выдающемся учёном, открывшем миру белорусов
  • как первый народный театр высмеивал советскую власть, а она ничего не могла ему сделать
  • кого считали «белорусским Циолковским», предсказавшим Вторую мировую войну и освоение космоса
  • где находится самая старая аптека города
  • чем лечились жители стародавнего Минска

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Троицком предместье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 896 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Минск — мой родной город. Мы вместе растём и меняемся. Вместе радуемся и печалимся, вместе придумываем, как сделать друг друга лучше. Любим гостей, всегда
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рады рассказать и показать самые интересные и необычные места. Минск такой изменчивый, непостоянный, но всегда дружелюбный и добрый. Минск — город моего сердца. Я всегда открыта, чтобы представить его вам! И уверена, что вы также прочувствуете всей душой его глубину! И захотите вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Очень насыщенно провели прогулку! Получили большой объем информации. Мария очень доступно и интересно преподнесла информацию. Было полезно и взрослым и детям! Спасибо большое
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Yulia
все прекрасно
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Екатерина
Хочется написать о потрясающей прогулке по очень душевному, красивому месту - Троицкому предместью. Гид Мария невероятной эрудиции девушка. Видно что человек очень любит и гордится своей родиной. Очень интересная подача
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информации, не было скучно ни в один момент! Мы задавали много вопросов, на каждый нам ответили. Зарядились великолепными эмоциями, узнали о жизни художника Язэпа Дроздовича, поэта Максима Богдановича, архитектора Георгия Заборского. Увезли в своём сердце частичку Беларуси.

Хочется написать о потрясающей прогулке по очень душевному, красивому месту - Троицкому предместью. Гид Мария невероятной
Хочется написать о потрясающей прогулке по очень душевному, красивому месту - Троицкому предместью. Гид Мария невероятной
Хочется написать о потрясающей прогулке по очень душевному, красивому месту - Троицкому предместью. Гид Мария невероятной
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Светлана
Во-первых Мария очень импатичный человек, приятный в общении, любящий свой город и Белоруссию, и дарящий эту любовь людям. Троицкое предместье жемчужина Минска. Очень рекомендую эту экскурсию вместе с Марией. Если до этого Вы не сумели почувствовать, что же такое белорусский народ, то во время путешествия по предместью ощутите все в полной мере. Марии процветания и благополучия.
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Наталья
Очень хорошая прогулка. Все понравилось. До этого были на обзорной по Минску у другой фирмы. Там ничего толком не рассказали, хотя в программе было Троицкое предместье. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и узнать чуть больше об исторической части Минска.
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И
Спасибо большое Марии за экскурсии - и эту, и за экскурсию-квест «Приключения в волшебном Минске». Получили прекрасное представление о городе, о людях, которые сыграли большое значение в становлении белорусского государства, и совсем не устали.
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