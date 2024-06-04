1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
«Несмотря на то, что мы пройдём по центру Старого города, на этой нетипичной экскурсии не будет скучных дат и терминов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
«В Средние века на территории находился старый город с торговой площадью»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
«Мы с вами пройдём по одной из пешеходных улиц Старого города, чтобы узнать, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
«Затем нас ждёт охота за сокровищами старинного города»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
«Почувствуйте атмосферу старинного города»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: на обзорной площадке «Верхний город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
- ООксана28 мая 2024Интересно, душевно, познавательно. Экскурсовод Ирина очень интересный рассказчик. Все понравилось.
- ССветлана27 мая 2024Великолепно! Очень понравилось! Гид Марина просто прекрасна. Ни один вопрос не остался без ответа, всё подробно рассказала. Отдельный респект за юмор. Очень внимательная девушка. Спасибо водителю Олесе за комфортное передвижение, спокойное вождение. Однозначно рекомендую?!
- ННаталья23 мая 2024Замечательная экскурсия с гидом Ольгой и водителем Виталием. На удобном микроавтобусе по самым знаковым местам Минска. С учётом масштабов города
- ООльга20 мая 2024Великолепно! Всё великолепно) От выстроенного материала (с кучей доказательств настоящего волшебства)) до организации маршрута. Девочки от 7 до 53 лет были в восторге. Весело, не утомительно и, по окончании экскурсии, ещё и вкусно) Светлана - огромная благодарность!
- ООльга20 мая 2024Добрый день) Экскурсию нам проводила замечательный гид Диана. Профессионал, удивительный рассказчик и просто красивая девушка) Я бы рекомендовала эту экскурсию взрослым и подросткам, начиная с 13 лет, интересующимся необычными фактами в истории старого Минска)
- ТТатьяна12 мая 2024Это было что-то новое и очень интересное! На таких экскурсиях еще не была и рада, что мы с подругами попали на эту экскурсию, посмотрели на историю Минска с другой стороны🙃
- ИИрина12 мая 2024Прекрасная экскурсия с разными интересными фактами. У нас была очень разновозрастная компания, но Мария прекрасно справилась и увлекла всех)) Благодарим за наше знакомство с Минском и Беларусью. Рекомендуем данную экскурсию для деток и взрослых.
- ААндрей12 мая 2024Прекрасно проведенная экскурсия!!! Надежда, любящий и знающий свой родной город человек! Рекомендую!!!
- ААндрей10 мая 2024Отличный экскурсовод! Очень коммуникабельный,эрудированный и знающий историю своего города человек! Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Старый город»
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