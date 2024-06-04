Экскурсии по Старому городу в Минске

Найдено 8 экскурсий в категории «Старый город» в Минске, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистический Менск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
«Несмотря на то, что мы пройдём по центру Старого города, на этой нетипичной экскурсии не будет скучных дат и терминов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750 за всё до 8 чел.
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
«В Средние века на территории находился старый город с торговой площадью»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
«Про это»: интимная история города М
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
«Мы с вами пройдём по одной из пешеходных улиц Старого города, чтобы узнать, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500 за всё до 8 чел.
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
«Затем нас ждёт охота за сокровищами старинного города»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900 за всё до 15 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Предместья старого Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
«Почувствуйте атмосферу старинного города»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200 за всё до 10 чел.
Путешествие из Минска в Могилёв
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000 за всё до 10 чел.
Тактично о неприличном. 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: на обзорной площадке «Верхний город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
    Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
    читать дальше

    формат и постоянный диалог с детьми. Было доступно и понятно и нам, и детям) Мы прошли большой маршрут,"побывали" в разных эпохах Минска и все остались очень довольны. Впечатлений масса! Обязательно будем рекомендовать Вашу экскурсию друзьям и родным!

  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    По Минску - с комфортом
    Интересно, душевно, познавательно. Экскурсовод Ирина очень интересный рассказчик. Все понравилось.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    По Минску - с комфортом
    Великолепно! Очень понравилось! Гид Марина просто прекрасна. Ни один вопрос не остался без ответа, всё подробно рассказала. Отдельный респект за юмор. Очень внимательная девушка. Спасибо водителю Олесе за комфортное передвижение, спокойное вождение. Однозначно рекомендую?!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    По Минску - с комфортом
    Замечательная экскурсия с гидом Ольгой и водителем Виталием. На удобном микроавтобусе по самым знаковым местам Минска. С учётом масштабов города
    читать дальше

    пешком было бы сложно сразу всё увидеть. Большое спасибо за отличный рассказ о городе, узнали много интересного, из увиденного кое-что успели посетить после экскурсии, остальное - до следующего приезда в Минск. Очень здорово встретить такое прекрасное отношение гида к собственному городу, было приятно слушать и нельзя не согласиться с этим:)

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Мистический Менск
    Великолепно! Всё великолепно) От выстроенного материала (с кучей доказательств настоящего волшебства)) до организации маршрута. Девочки от 7 до 53 лет были в восторге. Весело, не утомительно и, по окончании экскурсии, ещё и вкусно) Светлана - огромная благодарность!
    Великолепно!Великолепно!Великолепно!Великолепно!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Мистический Менск
    Добрый день) Экскурсию нам проводила замечательный гид Диана. Профессионал, удивительный рассказчик и просто красивая девушка) Я бы рекомендовала эту экскурсию взрослым и подросткам, начиная с 13 лет, интересующимся необычными фактами в истории старого Минска)
    Добрый день) Экскурсию нам проводила замечательный гид Диана. Профессионал, удивительный рассказчик и просто красивая девушка) ЯДобрый день) Экскурсию нам проводила замечательный гид Диана. Профессионал, удивительный рассказчик и просто красивая девушка) ЯДобрый день) Экскурсию нам проводила замечательный гид Диана. Профессионал, удивительный рассказчик и просто красивая девушка) Я
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    «Про это»: интимная история города М
    Это было что-то новое и очень интересное! На таких экскурсиях еще не была и рада, что мы с подругами попали на эту экскурсию, посмотрели на историю Минска с другой стороны🙃
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
    Прекрасная экскурсия с разными интересными фактами. У нас была очень разновозрастная компания, но Мария прекрасно справилась и увлекла всех)) Благодарим за наше знакомство с Минском и Беларусью. Рекомендуем данную экскурсию для деток и взрослых.
  • А
    Андрей
    12 мая 2024
    Предместья старого Минска
    Прекрасно проведенная экскурсия!!! Надежда, любящий и знающий свой родной город человек! Рекомендую!!!
  • А
    Андрей
    10 мая 2024
    Мистический Менск
    Отличный экскурсовод! Очень коммуникабельный,эрудированный и знающий историю своего города человек! Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Мистический Менск
  2. По Минску - с комфортом
  3. «Про это»: интимная история города М
  4. Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
  5. Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Старый город" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 500 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Минске с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам