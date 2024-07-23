Описание экскурсии
Наша экскурсия проведет Вас по памятным местам Великой Отечественной войны. В истории человечества есть ряд трагических событий, память о которых должна жить вечно, что бы служить назиданием последующим поколениям. Трагедия белорусской деревни Хатынь как раз относится к подобным мрачным, но поучительным моментам в истории. Пример этой деревни послужил поводом для создания мемориального комплекса, собравшего в себе всю человеческую скорбь. Важная информация:
После внесения депозита на сайте Sputnik8 с вами свяжется организатор на выбранный вами день и попросит внести оставшуюся сумму за заказ по своей внутренней ссылке – это делается для вашего удобства, чтобы не тратить время на оплату непосредственно перед посадкой в автобус.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориальный комплекс Хатынь
- Мемориальный комплекс Курган Славы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки (по желанию, можно взять с собой)
- Личные расходы, сувениры
- Выбор мест в автобусе (рассадка осуществляется в порядке «живой очереди»)
- Входные билеты на МК Курган Славы
- Входные билеты в музей МК Хатынь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры ВОЙТ
Завершение: Г. Минск, пл. Свободы 2 А (Ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
23 июл 2024
M
Mariia
12 мая 2024
Прекрасный экскурсовод! По времени был сдвиг, но на качестве экскурсии это не отразилось. Отлично, что принимаете оплату по терминалу. Спасибо
А
Алена
7 мая 2024
С
Светлана
6 мая 2024
И
Инна
5 мая 2024
Понравилась экскурсия в самой Хатыни
А
Анна
5 мая 2024
Очень понравился рассказ нашего гида Французова Олега Вячеславовича. Он очень подробно и со знанием темы рассказал нам историю Хатыни, кургана Славы и др. Жаль только времени мало было на кургане Славы, а так впечатления отличные
В
Вера
28 апр 2024
Спасибо за экскурсию! Организация хорошая! Гид Олег очень много рассказал, экскурсия была познавательная. Считаю, что приехав в Минск, обязательно надо посетить это место. Хоть это очень тяжелое место, но забывать о трагедии нельзя, надо передавать это детям.
Л
Людмила
28 апр 2024
Мало свободного времени в Хатыни,остальное все отлично
Р
Римма
28 апр 2024
Организация экскурсии совсем не понравилась. Абсолютно не хватило времени (15 мин) осмотреть комплекс после рассказа экскурсовода. К сожалению, многое осталось неувиденным.
Н
Надежда
21 апр 2024
Все понравилось, профессиональные экскурсоводы
S
Svetlana
4 мар 2024
Понравился Гид!!
О
Ольга
6 янв 2024
Прекрасный гид.
Я
Ярослава
12 дек 2023
Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии и в особенности гиду Галине! Экскурсия была очень интересная. Спасибо за уютный и тёплый автобус. Так же очень удобно, что оплату можно произвести непосредственно перед экскурсией и любым удобным способом. Спасибо!
Н
Нога
21 ноя 2023
Все понравилось. На Кургане было темновато. Подыматься довольно стремно
и
ирина
21 ноя 2023
К содержанию экскурсии нет никаких вопросов! МК Хатынь поражает своей монументальностью! Экскурсовод, девушка, / извините, не запомнила имя / настолько проникновенно вела свой рассказ, до сих пор пробирают мурашки! Очень
