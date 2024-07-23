Наша экскурсия проведет Вас по памятным местам Великой Отечественной войны. В истории человечества есть ряд трагических событий, память о которых должна жить вечно, что бы служить назиданием последующим поколениям. Трагедия белорусской деревни Хатынь как раз относится к подобным мрачным, но поучительным моментам в истории. Пример этой деревни послужил поводом для создания мемориального комплекса, собравшего в себе всю человеческую скорбь. Важная информация:

После внесения депозита на сайте Sputnik8 с вами свяжется организатор на выбранный вами день и попросит внести оставшуюся сумму за заказ по своей внутренней ссылке – это делается для вашего удобства, чтобы не тратить время на оплату непосредственно перед посадкой в автобус.