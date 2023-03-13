Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска

Посетить грандиозный мемориальный комплекс, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны

5
1 отзыв
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Буквально в часе езды от Минска расположены знаменитые памятники военной истории Беларуси: Хатынь и Курган Славы. Вы отправитесь к ним на комфортабельном автобусе в группе до 25 человек. Наш гид покажет все знаковые места мемориального комплекса.

Расскажет о событиях 1941-45 гг, о наступательной операции «Багратион» и о деревнях, уничтоженных в годы войны.
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мемориальный комплекс Хатынь. 22 марта 1943 года деревня Хатынь была сожжена вместе с 149 жителями. Через четверть века на её месте открыли грандиозный памятник. Вы рассмотрите бронзовую скульптуру отца с убитым ребёнком на руках и услышите монотонные удары похоронных колоколов. Также увидите стену Скорби и чёрные обелиски печных труб, построенные на месте уничтоженных домов.

Курган Славы. Вы оцените обелиск в честь победоносного завершения наступательной операции «Багратион». Наш гид расскажет, что такое «Минский котел» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
13 мар 2023
Алексей, прекрасно дал материал по экскурсии, все доступно и интересно, место значимое для всех, и стоит хотя бы один раз туда съездить, тур организован прекрасно

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