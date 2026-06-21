Буквально в часе езды от Минска расположены знаменитые памятники военной истории Беларуси: Хатынь и Курган Славы. Вы отправитесь к ним на комфортабельном автобусе в группе до 25 человек. Наш гид покажет все знаковые места мемориального комплекса.
Расскажет о событиях 1941-45 гг, о наступательной операции «Багратион» и о деревнях, уничтоженных в годы войны.
Расскажет о событиях 1941-45 гг, о наступательной операции «Багратион» и о деревнях, уничтоженных в годы войны.
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- 🚌 Комфортабельный автобус
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- 📜 Исторические факты
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- 🎟️ Включены билеты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Хатыни и Кургана Славы: май, июнь, июль, август и сентябрь. В это время экскурсия будет наиболее комфортной и познавательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мемориальный комплекс Хатынь
- Курган Славы
Описание экскурсии
Мемориальный комплекс Хатынь. 22 марта 1943 года деревня Хатынь была сожжена вместе с 149 жителями. Через четверть века на её месте открыли грандиозный памятник. Вы рассмотрите бронзовую скульптуру отца с убитым ребёнком на руках и услышите монотонные удары похоронных колоколов. Также увидите стену Скорби и чёрные обелиски печных труб, построенные на месте уничтоженных домов.
Курган Славы. Вы оцените обелиск в честь победоносного завершения наступательной операции «Багратион». Наш гид расскажет, что такое «Минский котел» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Просим при бронировании указывать свою фамилию — это ускорит посадку в автобус
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2450 ₽
|Дети до 16 лет
|2160 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 88454 туристов
Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 186 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 21 июн 2026
Все отлично! Особенно понравился экскурсовод Василий, работал четко, организованно, рассказывал интересно. От экскурссии осталось приятное впечатление)
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С
Дата посещения: 10 июн 2026
Все прошло отлично и интересно!
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Экскурсовод Анна и водитель Владимир сделали эту поездку незабываемой, все на высшем уровне.
+1
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Очень душевная экскурсия. Со слезами на глазах и комом в горле слушали о людях, которые подверглись такому ужасу. Организаторам и местному экскурсоводу большое спасибо за экскурсию.
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Отличная организация, отличный гид.
Гид Василий, были с ним на 2 экскурсиях 2 дня подряд и информация на 80% была разной. Много рассказывал о стране по теме экскурсии, об истории.
Всё супер!
по времени всё чётко.
На месте был другой гид. Автобус новый, водитель водит аккуратно.
По времени всё чётко
Гид Василий, были с ним на 2 экскурсиях 2 дня подряд и информация на 80% была разной. Много рассказывал о стране по теме экскурсии, об истории.
Всё супер!
по времени всё чётко.
На месте был другой гид. Автобус новый, водитель водит аккуратно.
По времени всё чётко
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Н
Очень понравилась экскурсия. Так проникновенно экскурсовод передала события, что слезы на глазах были. Я рекомендую этот маршрут именно с экскурсоводом, потому, что самому не понять будет многие детали трагедии в Хатыни.
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