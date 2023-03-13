Мемориальный комплекс Хатынь. 22 марта 1943 года деревня Хатынь была сожжена вместе с 149 жителями. Через четверть века на её месте открыли грандиозный памятник. Вы рассмотрите бронзовую скульптуру отца с убитым ребёнком на руках и услышите монотонные удары похоронных колоколов. Также увидите стену Скорби и чёрные обелиски печных труб, построенные на месте уничтоженных домов.
Курган Славы. Вы оцените обелиск в честь победоносного завершения наступательной операции «Багратион». Наш гид расскажет, что такое «Минский котел» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск.