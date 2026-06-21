Буквально в часе езды от Минска расположены знаменитые памятники военной истории Беларуси: Хатынь и Курган Славы. Вы отправитесь к ним на комфортабельном автобусе в группе до 25 человек. Наш гид покажет все знаковые места мемориального комплекса.



Расскажет о событиях 1941-45 гг, о наступательной операции «Багратион» и о деревнях, уничтоженных в годы войны.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Хатыни и Кургана Славы: май, июнь, июль, август и сентябрь. В это время экскурсия будет наиболее комфортной и познавательной.

Сейчас август — это идеальное время.