Буквально в часе езды от Минска расположены знаменитые памятники военной истории Беларуси: Хатынь и Курган Славы. Вы отправитесь к ним на комфортабельном автобусе в группе до 25 человек. Наш гид покажет все знаковые места мемориального комплекса. Расскажет о событиях 1941-45 гг, о наступательной операции «Багратион» и о деревнях, уничтоженных в годы войны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мемориальный комплекс Хатынь. 22 марта 1943 года деревня Хатынь была сожжена вместе с 149 жителями. Через четверть века на её месте открыли грандиозный памятник. Вы рассмотрите бронзовую скульптуру отца с убитым ребёнком на руках и услышите монотонные удары похоронных колоколов. Также увидите стену Скорби и чёрные обелиски печных труб, построенные на месте уничтоженных домов.

Курган Славы. Вы оцените обелиск в честь победоносного завершения наступательной операции «Багратион». Наш гид расскажет, что такое «Минский котел» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск.

Организационные детали