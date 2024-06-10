Приглашаю посетить два грандиозных мемориальных комплекса, посвящённых Великой Отечественной войне: «Хатынь» и «Курган Славы». Они расположены буквально в часе езды от Минска. Вы узнаете, какие трагические и героические события происходили в этих местах, как разворачивались военные сюжеты и почему о них важно помнить.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путевые истории

Мы будем проезжать места, где в июне 1941 года сражались красноармейцы. Вы увидите, где зарождалось и ширилось всенародное партизанское движение. Я расскажу, по какому принципу организовывались партизанские отряды в Беларуси. Каким был оккупационный период 1941-44 годов. Кто такие коллаборанты и что они устраивали на нашей земле.

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Хатынь — одна из деревень, сожжённых во времена войны. Я расскажу о событиях, которые предшествовали трагедии и привели к гибели целой деревни вместе с её жителями в марте 1943 года. Раскрою, когда и по чьей инициативе на месте деревни возник мемориальный комплекс. По его территории имеют право водить экскурсии только местные гиды — по желанию вы сможете воспользоваться их услугами. Или погулять самостоятельно, так как всю необходимую информацию я дам по пути.

«Курган Славы»

Вы оцените ещё один мемориал, посвященный ВОВ. По желанию посетите небольшой музей военной техники под открытым небом у подножия кургана. Я расскажу о белорусской наступательной операции 1944 года. Объясню, как и какими силами проводилось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И как проходила операция под кодовым названием «Багратион».

Организационные детали

Экскурсия проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer или авто такого же класса