Мы будем проезжать места, где в июне 1941 года сражались красноармейцы. Вы увидите, где зарождалось и ширилось всенародное партизанское движение. Я расскажу, по какому принципу организовывались партизанские отряды в Беларуси. Каким был оккупационный период 1941-44 годов. Кто такие коллаборанты и что они устраивали на нашей земле.
Мемориальный комплекс «Хатынь»
Хатынь — одна из деревень, сожжённых во времена войны. Я расскажу о событиях, которые предшествовали трагедии и привели к гибели целой деревни вместе с её жителями в марте 1943 года. Раскрою, когда и по чьей инициативе на месте деревни возник мемориальный комплекс. По его территории имеют право водить экскурсии только местные гиды — по желанию вы сможете воспользоваться их услугами. Или погулять самостоятельно, так как всю необходимую информацию я дам по пути.
«Курган Славы»
Вы оцените ещё один мемориал, посвященный ВОВ. По желанию посетите небольшой музей военной техники под открытым небом у подножия кургана. Я расскажу о белорусской наступательной операции 1944 года. Объясню, как и какими силами проводилось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И как проходила операция под кодовым названием «Багратион».
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer или авто такого же класса
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 127 туристов
С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию экскурсовода. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. Я читать дальше
общительный, дружелюбный и обладающий багажом знаний, выходящих за рамки стандартных текстов для экскурсоводов. У меня высшее историческое образование (БГУ, исторический факультет), опыт путешествий по стране и за её границами. Поверьте, со мной вам будет очень интересно!