Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска

Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Приглашаю посетить два грандиозных мемориальных комплекса, посвящённых Великой Отечественной войне: «Хатынь» и «Курган Славы». Они расположены буквально в часе езды от Минска.

Вы узнаете, какие трагические и героические события происходили в этих местах, как разворачивались военные сюжеты и почему о них важно помнить.
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путевые истории

Мы будем проезжать места, где в июне 1941 года сражались красноармейцы. Вы увидите, где зарождалось и ширилось всенародное партизанское движение. Я расскажу, по какому принципу организовывались партизанские отряды в Беларуси. Каким был оккупационный период 1941-44 годов. Кто такие коллаборанты и что они устраивали на нашей земле.

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Хатынь — одна из деревень, сожжённых во времена войны. Я расскажу о событиях, которые предшествовали трагедии и привели к гибели целой деревни вместе с её жителями в марте 1943 года. Раскрою, когда и по чьей инициативе на месте деревни возник мемориальный комплекс. По его территории имеют право водить экскурсии только местные гиды — по желанию вы сможете воспользоваться их услугами. Или погулять самостоятельно, так как всю необходимую информацию я дам по пути.

«Курган Славы»

Вы оцените ещё один мемориал, посвященный ВОВ. По желанию посетите небольшой музей военной техники под открытым небом у подножия кургана. Я расскажу о белорусской наступательной операции 1944 года. Объясню, как и какими силами проводилось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И как проходила операция под кодовым названием «Багратион».

Организационные детали

Экскурсия проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer или авто такого же класса

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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