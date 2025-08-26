Беларусь, известная как страна замков, приглашает в путешествие по двум архитектурным жемчужинам: Мирскому и Несвижскому замкам. Эти уникальные памятники 16 века раскрывают историю страны с новой стороны.
Мирский замок удивляет сочетанием
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение двух знаменитых замков
- 🕰 Погружение в историю 16 века
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 🎨 Уникальные архитектурные стили
- 👻 Легенды и тайны старинных мест
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Мирский замок
- Несвижский замок
- Фарный костёл Наисвятейшего Божиего Тела
- Город Несвиж
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мирский замок — великолепный архитектурный памятник, отражение разных стилей и эпох.
- Несвижский замок — комплекс, знаменитый своей богатой историей и красивым парком.
- Фарный костёл Наисвятейшего Божиего Тела — роскошная готическая церковь, где сохранились уникальные художественные элементы.
- Город Несвиж — живописный уголок с атмосферными улочками, где чувствуется дух прошедших веков.
Вы узнаете:
- Как Мирский замок стал свидетелем множества исторических событий и почему он называется «крепостью духа».
- О роли Несвижского замка как центра культуры и образования, где собирались знаменитые личности своего времени.
- Интересные факты о строительстве фарного костёла, включая его архитектурные особенности и связи с Речью Посполитой.
- Как невидимые призраки и легенды связаны с историей этих мест и о каких тайных тропах они могут рассказать.
Организационные детали
- Доплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
- Экскурсию можно провести на вашем автомобиле, со скидкой в размере 9 000 ₽ от указанной цены.
- Если требуется более вместительный транспорт, то он оплачивается дополнительно к стоимости экскурсии:
— минивэн (3-7 чел) — 12 000 ₽
— микроавтобус (до 20 чел) — 17 500 ₽.
- Питание (от 700 ₽ с чел.) и входные билеты в замки (от 800 ₽ до 1500 ₽, в зависимости от выбранных опций и даты) оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8015 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
26 авг 2025
Замечательный знающий интеллигентный гид Анна, отлично составленный маршрут. Красивейшие места. Только дико хотелось кушать в обеденное время, был фестиваль в день экскурсии,и мы попали на полное отсутствие мест в ресторанах. Поэтому, наверное, таких капризных и не завтракающих "от слова совсем" туристов надо обязательно сперва накормить, а потом показывать красоту… ИМХО
Н
Наталья
1 июл 2025
Хотела выразить благодарность Ирине, которая провела для нас экскурсию. Ну и, конечно, самой Юлии, которая посоветовала нам такого отличного гида. Экскурсия - довольно насыщенная, но время пролетело незаметно. Все очень интересно, познавательно. Даже погода не смогла нам помешать). Однозначно рекомендую!
Светлана
24 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Алена прекрасная рассказчица, много интересных фактов узнали о замках и роде Радзивиллов. Рекомендуем именно индивидуальный тур, без суеты и ожидания других туристов, гид подстраивается под ваши интересы.
