1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
«Готический замок 16 века, где вы услышите легенду о проклятии сада и познакомитесь с историей его строительства»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
«Услышите легенды о крокодилах, русалках и привидениях, заколдованной мельнице основателя города и проклятии реки Немиги»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
«Что вас ждет: Экскурсовод дает интересную путевую информацию, обзор Мира и Несвижа, историю замков и легенды»
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Екатерина - прекрасный экскурсовод. Ее рассказ интересен и содержателен, разбавлен шутками и забавными историями. Мы получили огромное удовольствие от прогулки, чего и вам рекомендуем сделать!
- ВВиктория6 июня 2024Невероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокую эрудицию, энциклопедические знания и
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ЕЕлена3 июня 2024Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
- ЕЕлена1 июня 2024Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
- ООлег31 мая 2024Пишу с аккаунта мужа (на экскурсии были вместе). Сразу хочу сказать, что мы не особые любители экскурсий, хотя приезжая в
- ММайя31 мая 2024Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see" всея Беларуси и более
- ААнастасия27 мая 2024Дмитрий - шикарный экскурсовод, он покорил всю нашу компанию. Кого-то юмором, кого-то - глубокими познаниями) Белоруссия теперь в сердечке, спасибо!
- ААндрей12 мая 2024Прекрасно проведенная экскурсия!!! Надежда, любящий и знающий свой родной город человек! Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Мифы и легенды»
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