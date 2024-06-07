Откройте для себя мифы и легенды Минска с нашими экскурсиями

Найдено 6 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Минске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Другой Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000 за всё до 10 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
«Готический замок 16 века, где вы услышите легенду о проклятии сада и познакомитесь с историей его строительства»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Предместья старого Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
«Услышите легенды о крокодилах, русалках и привидениях, заколдованной мельнице основателя города и проклятии реки Немиги»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200 за всё до 10 чел.
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:30
4 300 за всё до 8 чел.
Легенды и истории Мира и Несвижа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
«Что вас ждет: Экскурсовод дает интересную путевую информацию, обзор Мира и Несвижа, историю замков и легенды»
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Другой Минск
    Екатерина - прекрасный экскурсовод. Ее рассказ интересен и содержателен, разбавлен шутками и забавными историями. Мы получили огромное удовольствие от прогулки, чего и вам рекомендуем сделать!
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Несвижский и Мирский замки за 1 день
    Невероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокую эрудицию, энциклопедические знания и
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    интереснейший рассказ на протяжении всего дня! Время пролетело незаметно и впечатлений положительных масса еще на долгое время! А еще отдельное спасибо за отличное чувство юмора и внимание ко всем нам, за рекомендации и советы по Белоруссии! Удачи и процветания! Рекомендуем на 200% Дмитрия!

    Невероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокуюНевероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокуюНевероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокуюНевероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокуюНевероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокуюНевероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокуюНевероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокуюНевероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокую
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Другой Минск
    Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
  • О
    Олег
    31 мая 2024
    Другой Минск
    Пишу с аккаунта мужа (на экскурсии были вместе). Сразу хочу сказать, что мы не особые любители экскурсий, хотя приезжая в
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    какой-то новый город, обязательно куда-то идём. Почему «не особые любители»? Отвечаю: потому что на 9 из 10 экскурсий только и думаешь, когда же это закончится! 🤦‍♀️ И вот именно эта экскурсия, проведенная 18.05 чудесной девушкой Екатериной оказалась той самой, благодаря которой будем и дальше ходить! 😂 Ооочень интересно, познавательно, динамично и даже с учётом погодных условий) В этот день всё время собирался пойти дождь, даже временами и шёл, так Екатерина умудрилась провести нас под разными навесами, козырьками и тем самым не дала нам промокнуть! Реально всё очень понравилось. Накануне у нас была другая экскурсия, по ходу которой у нас возникли вопросы, на которые мы услышали лишь какие-то пространственные рассуждения. И так совпало, что с Екатериной мы побывали в этих же местах и узнали обо всём, что нас тогда заинтересовало и даже намного больше! Вообще всем приезжающим в Минск очень рекомендую посетить любую экскурсию, которую проводит Екатерина. Не пожалеете! Очень увлекательно, динамично, позитивно!

  • М
    Майя
    31 мая 2024
    Несвижский и Мирский замки за 1 день
    Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see" всея Беларуси и более
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    чем заслуженно! Даже после европейских замков и дворцов, впечатления от замков были необычайно сильными! Мирский замок безусловно колоритен, аутентичен, прекрасен, великолепен и всё такое, но Несвижский - это вершина того, насколько живописным может быть замок фортификационного типа: тут и ров, и вал, и арочный каменный мост, и крепостные стены со сторожевыми башнями. Моему восторгу не было предела! А для усиления произведённого страной и её замками эффекта судьба послала нам лучшего гида! Дмитрий - один из лучших экскурсоводов, с которыми мне доводилось путешествовать! Редкое сочетание эрудиции, простоты изложения и уместности. Рассказывает подробно, интересно и захватывающе. Ответит на любой каверзный вопрос и даже больше! С ним легко и комфортно проводить время, что очень важно при планировании индивидуальных экскурсий на весь день! Именно благодаря нашему чудесному гиду сразу по возвращении начала планировать следующее посещение очаровавшей меня страны!

    Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see"
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Несвижский и Мирский замки за 1 день
    Дмитрий - шикарный экскурсовод, он покорил всю нашу компанию. Кого-то юмором, кого-то - глубокими познаниями) Белоруссия теперь в сердечке, спасибо!
  • А
    Андрей
    12 мая 2024
    Предместья старого Минска
    Прекрасно проведенная экскурсия!!! Надежда, любящий и знающий свой родной город человек! Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Мифы и легенды»

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  1. Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
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  4. Предместья старого Минска
  5. «Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
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  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 650 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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