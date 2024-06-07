читать дальше

какой-то новый город, обязательно куда-то идём. Почему «не особые любители»? Отвечаю: потому что на 9 из 10 экскурсий только и думаешь, когда же это закончится! 🤦‍♀️ И вот именно эта экскурсия, проведенная 18.05 чудесной девушкой Екатериной оказалась той самой, благодаря которой будем и дальше ходить! 😂 Ооочень интересно, познавательно, динамично и даже с учётом погодных условий) В этот день всё время собирался пойти дождь, даже временами и шёл, так Екатерина умудрилась провести нас под разными навесами, козырьками и тем самым не дала нам промокнуть! Реально всё очень понравилось. Накануне у нас была другая экскурсия, по ходу которой у нас возникли вопросы, на которые мы услышали лишь какие-то пространственные рассуждения. И так совпало, что с Екатериной мы побывали в этих же местах и узнали обо всём, что нас тогда заинтересовало и даже намного больше! Вообще всем приезжающим в Минск очень рекомендую посетить любую экскурсию, которую проводит Екатерина. Не пожалеете! Очень увлекательно, динамично, позитивно!