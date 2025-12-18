Приглашаем в путешествие по Гродно — бывшей резиденции литовских князей и польских королей. Этот город сохранил средневековый облик, уютные улицы и дух старой Европы. Вас ждут древние замки, старейшие храмы и легенды, рождённые на берегах Немана.
Описание экскурсии
- Старый замок — готическая резиденция Витовта и Стефана Батория, музей с редкими находками и оружием
- Новый замок — внешнее знакомство с королевской резиденцией 18 века
- Коложская церковь — древнейший храм Беларуси с уникальной акустикой и кувшинами-голосниками
- Фарный костёл — малая базилика и один из красивейших храмов страны
- Пожарная каланча — памятник архитектуры начала 20 века, а теперь музей пожарной службы
- Хоральная синагога (внешний осмотр) — единственная действующая в Беларуси
- Советская улица — исторический центр с атмосферными кафе, магазинами и старинными фасадами
Вы узнаете, почему Гродно называют «королевским городом», где находятся старейшие башенные часы Европы и как здесь появился первый деревянный подъёмный мост Великого княжества Литовского.
Организационные детали
- В стоимость входит транспортное и экскурсионное сопровождение по всему маршруту, входные билеты в Старый замок и подъём на его смотровую площадку, внешний осмотр территории Нового замка, экскурсия в Коложскую церковь, посещение Фарного костёла, экскурсия по Гродно
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса в зависимости от количества участников
- Дорога в одну сторону занимает примерно 3,5–4 часа. В Гродно мы проведём примерно 6,5 часа
- Оставшуюся стоимость экскурсии вы оплачиваете наличными в белорусских рублях по курсу ЦБ РФ на день поездки
- Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 25 бел. руб. за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5600 ₽
|Дети до 18 лет
|5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкого предместья (в 10 минутах от гостиницы Беларусь)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 5282 туристов
Добрый день! Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям Беларуси. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 6 чел.
Минск: обзорная экскурсия
Откройте для себя уникальные уголки Минска: от исторических улиц до современных символов. Узнайте больше о культуре и истории Беларуси
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Путешествие в западную Беларусь с трансфером из Минска в Лидский замок и Гродно - это возможность увидеть древние замки и насладиться природой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
29 000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Влюбиться в себя в Минске
Какой вы хотите запомнить столицу Беларуси? Прогулка по историческим местам и современные арт-объекты помогут вам в этом
Начало: У метро «Немига»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 800 ₽ за всё до 3 чел.