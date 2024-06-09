Вы побываете в знаковых локациях города. Увидите оригинальное здание библиотеки и пройдёте по самой старой улице Минска. Рассмотрите дома 19 века и памятники на Острове слёз. Узнаете о культуре и истории Беларуси, насладитесь красивыми пейзажами и погрузитесь в атмосферу местной жизни.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Национальная библиотека Республики Беларусь — один из символов Минска. Вы погрузитесь в историю и культуру страны и насладитесь прекрасным видом на город со смотровой площадки.

Немига — старейшая улица Минска, которая сочетает историческую атмосферу и современные развлечения. Вы почувствуете дух старого города и познакомитесь с архитектурными памятниками.

Троицкое предместье — квартал, где сохранились деревянные дома 19 века. Вы рассмотрите их и узнаете о жизни и быте минчан прошлых веков.

Остров cлёз — парк-памятник, созданный в память о погибших воинах-афганцах. Вы рассмотрите скульптурные объекты и насладитесь красивыми видами на реку.

Музей истории Великой Отечественной войны, посвящённый событиям Второй мировой и участию белорусов в ней. Мы расскажем о героических подвигах жителей страны.

Организационные детали