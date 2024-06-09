Минск: обзорная экскурсия

Познакомиться со столицей Беларуси на машине и пешком
Вы побываете в знаковых локациях города. Увидите оригинальное здание библиотеки и пройдёте по самой старой улице Минска. Рассмотрите дома 19 века и памятники на Острове слёз.

Узнаете о культуре и истории Беларуси, насладитесь красивыми пейзажами и погрузитесь в атмосферу местной жизни.
Минск: обзорная экскурсия
Минск: обзорная экскурсия
Минск: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Национальная библиотека Республики Беларусь — один из символов Минска. Вы погрузитесь в историю и культуру страны и насладитесь прекрасным видом на город со смотровой площадки.

Немига — старейшая улица Минска, которая сочетает историческую атмосферу и современные развлечения. Вы почувствуете дух старого города и познакомитесь с архитектурными памятниками.

Троицкое предместье — квартал, где сохранились деревянные дома 19 века. Вы рассмотрите их и узнаете о жизни и быте минчан прошлых веков.

Остров cлёз — парк-памятник, созданный в память о погибших воинах-афганцах. Вы рассмотрите скульптурные объекты и насладитесь красивыми видами на реку.

Музей истории Великой Отечественной войны, посвящённый событиям Второй мировой и участию белорусов в ней. Мы расскажем о героических подвигах жителей страны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: подъём на смотровую площадку — 10 бел. руб. /чел.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи, но по запросу мы расскажем, как купить билеты в музеи, а ещё — где вкусно поесть
  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Transporter. По запросу предоставляем кресло и бустер
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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