Минск: Аудиоэкскурсия по загадочным и паранормальным местам

Присоединяйтесь к увлекательной аудиоэкскурсии по Минску, где вы сможете погрузиться в атмосферу тайн и мистики, исследуя легенды и истории города.
Начните своё путешествие у Ржавого моста, узнайте о русалке и призраке, прогуляйтесь по старинным улицам и завершите экскурсию у Красного костела, открывая его глубокий символизм. Эта экскурсия подарит вам уникальный взгляд на загадочный Минск!
Начните своё путешествие у Ржавого моста, узнайте о русалке и призраке, прогуляйтесь по старинным улицам и завершите экскурсию у Красного костела, открывая его глубокий символизм. Эта экскурсия подарит вам уникальный взгляд на загадочный Минск!
Описание аудиогида
Погрузитесь в мистику Минска: Увлекательный аудиогид по загадкам города Хотите погрузиться в атмосферу тайн и узнать скрытые истории Минска? Эта аудиоэкскурсия идеально подойдёт любителям мистики, истории и загадочных легенд. Мы начнём наше путешествие у Ржавого моста на набережной Свислочи, где вы услышите легенду о русалке, мстящей за свою трагическую смерть. Затем в компании Белой пани мы прогуляемся по старинной улице в направлении городской ратуши. Там мы расскажем о главном призраке Минска, некогда веселом балагуре, а сейчас грозном мстителе. Вы также узнаете о страшной трагедии, которая произошла на балу в клубе НКГБ. Далее мы попытаемся разыскать загадочное красное пятно, которое то появляется, то исчезает в одном из дворов Минска. В Михайловском сквере мы рассмотрим памятник, который стал надгробным для человека, трагически погибшего при жизни. Закончим экскурсию у Красного костела — красивого и печального храма, построенного в память о погибших детях. Здесь мы откроем историю его создания и глубокий символизм, заложенный в архитектуре. Готовы разгадать тайны Минска? Вперёд, навстречу мистике! Важная информация: Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ржавый мост
- Набережная Свислочи
- Городская ратуша
- Михайловский сквер
- Красный костел
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Наушники
- Экскурсия проходит без участия гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Зыбицкая, 6
Завершение: Улица Советская, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Как проходит аудиоэкскурсия
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке "Покупки" вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку "Скачать", чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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