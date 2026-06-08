Минск: Аудиоэкскурсия по загадочным и паранормальным местам

Погрузитесь в мистику Минска: Увлекательный аудиогид по загадкам города Хотите погрузиться в атмосферу тайн и узнать скрытые истории Минска? Эта аудиоэкскурсия идеально подойдёт любителям мистики, истории и загадочных легенд. Мы начнём наше путешествие у Ржавого моста на набережной Свислочи, где вы услышите легенду о русалке, мстящей за свою трагическую смерть. Затем в компании Белой пани мы прогуляемся по старинной улице в направлении городской ратуши. Там мы расскажем о главном призраке Минска, некогда веселом балагуре, а сейчас грозном мстителе. Вы также узнаете о страшной трагедии, которая произошла на балу в клубе НКГБ. Далее мы попытаемся разыскать загадочное красное пятно, которое то появляется, то исчезает в одном из дворов Минска. В Михайловском сквере мы рассмотрим памятник, который стал надгробным для человека, трагически погибшего при жизни. Закончим экскурсию у Красного костела — красивого и печального храма, построенного в память о погибших детях. Здесь мы откроем историю его создания и глубокий символизм, заложенный в архитектуре. Готовы разгадать тайны Минска? Вперёд, навстречу мистике! Важная информация: Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

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