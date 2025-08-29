Мы обсудим, что творилось в Минском гетто, углубимся в историю города и посетим его главные святыни.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия
Вы увидите самые важные достопримечательности столицы: древний центр города — Замчище и Троицкое предместье, главные площади, проспекты Независимости и Победителей, национальную библиотеку и старейшую городскую аптеку, Дворец независимости, оперный театр и государственный цирк. Вся наша поездка будет сопровождаться увлекательным рассказом об истории этих мест.
Мемориал «Яма»
Мы заедем на территорию бывшего Минского гетто и посетим мемориал «Яма» — место массового расстрела еврейского населения в годы Великой Отечественной войны. Я подробно расскажу об этой трагической вехе в истории Минска. Покажу, где была главная площадь гетто, и опишу особенности проживания населения на оккупированных территориях.
Посещение храмов
Мы осмотрим самые известные храмы Минска: зайдём внутрь Свято-Духовского кафедрального собора, а также посетим главный католический храм города — Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии. Помимо пищи духовной обсудим материальную: я посоветую вам лучшие рестораны с национальной кухней, чтобы у вас сложилось всестороннее впечатление о Минске.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer. Я заберу вас из отеля и отвезу обратно.
- К сожалению, эта экскурсия недоступна для гостей с домашними животными
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Обязательно будем рекомендовать друзьям.
4 часа экскурсии пролетели незаметно- на одном дыхании!
Дмитрий рассказывает о городе, душой, не по заученным материалам, а от сердца!!
Дима, спасибо Вам, мы обязательно приедем ещё!!!
Дмитрий легко и емко дает информацию, с хорошим чувством юмора.
Дмитрий – настоящий профессионал:его знания истории Белоруссии поражают глубиной и детализацией, он не просто рассказывает факты, а умеет оживить прошлое, проводя параллели