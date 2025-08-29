Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску

Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
За 4 часа я покажу вам не только живописный Минск с его старыми кварталами, многочисленными площадями, храмами и театрами, но и отвезу в особое место — к мемориалу «Яма». Оно хранит трагические воспоминания об ужасах и неправедности войны.

Мы обсудим, что творилось в Минском гетто, углубимся в историю города и посетим его главные святыни.
Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

Вы увидите самые важные достопримечательности столицы: древний центр города — Замчище и Троицкое предместье, главные площади, проспекты Независимости и Победителей, национальную библиотеку и старейшую городскую аптеку, Дворец независимости, оперный театр и государственный цирк. Вся наша поездка будет сопровождаться увлекательным рассказом об истории этих мест.

Мемориал «Яма»

Мы заедем на территорию бывшего Минского гетто и посетим мемориал «Яма» — место массового расстрела еврейского населения в годы Великой Отечественной войны. Я подробно расскажу об этой трагической вехе в истории Минска. Покажу, где была главная площадь гетто, и опишу особенности проживания населения на оккупированных территориях.

Посещение храмов

Мы осмотрим самые известные храмы Минска: зайдём внутрь Свято-Духовского кафедрального собора, а также посетим главный католический храм города — Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии. Помимо пищи духовной обсудим материальную: я посоветую вам лучшие рестораны с национальной кухней, чтобы у вас сложилось всестороннее впечатление о Минске.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer. Я заберу вас из отеля и отвезу обратно.
  • К сожалению, эта экскурсия недоступна для гостей с домашними животными

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 961 туриста
С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. Я общительный,
дружелюбный и обладающий багажом знаний, выходящих за рамки стандартных текстов для гидов. У меня высшее историческое образование (БГУ, исторический факультет), опыт путешествий по стране и за её границами. Поверьте, со мной вам будет очень интересно!

Отзывы и рейтинг

С
Получили огромное удовольствие от прогулки по городу и его историческим местам. Дмитрий увлекательно рассказывал о прошлом города (причем не по учебнику), отвечал на вопросы, и мы узнали много нового. Рекомендую всем, кто интересуется историей!
Обязательно будем рекомендовать друзьям.
С
Хотели бы выразить свою благодарность Дмитрию!
4 часа экскурсии пролетели незаметно- на одном дыхании!
Дмитрий рассказывает о городе, душой, не по заученным материалам, а от сердца!!
Дима, спасибо Вам, мы обязательно приедем ещё!!!
Анна
Очень понравилась экскурсия: интересно, динамично. Узнали глубже про историю Беларуси и Минска, подискутировали с гидом.
Дмитрий легко и емко дает информацию, с хорошим чувством юмора.
Н
Данную экскурсию мы бронировали заблаговременно, на последний день наших новогодних каникул. К сожалению, накануне дня экскурсии погода преподнесла сюрприз в виде похолодания и затяжного снегопада. Экскурсия была на грани срыва.
Но Дмитрий справился со всеми препятствиями, прибыл точно в оговоренное время и очень живо и увлекательно провел для нашей семьи экскурсию. Экскурсия прекрасная, очень познавательная и интересная. Мы нисколько не пожалели, что выбрали ее. Четыре часа пролетели незаметно. Дмитрий - настоящий профессионал своего дела: увлеченный знаток истории и отличный собеседник, умеет удерживать внимание как взрослых, так и детей. Комфортабельное перемещение в авто по городу не давало нам замерзать и уставать. Огромное спасибо, Дмитрий! Мы очень рады, что наша экскурсия состоялась! Рекомендуем всем!!

Юлия
Экскурсия по Минску с Дмитрием оставила исключительно приятные впечатления!
Дмитрий – настоящий профессионал:его знания истории Белоруссии поражают глубиной и детализацией, он не просто рассказывает факты, а умеет оживить прошлое, проводя параллели
с современностью.
Отличный собеседник: с ним легко и интересно общаться, чувствуется его искренняя увлеченность темой.
Экскурсия подходит для всех возрастов – дети слушали с не меньшим интересом, чем взрослые.
Маршрут был продуман до мелочей:сочетание известных достопримечательностей и малоизвестных уголков Минска, мемориал Яма - тому подтверждение.
Каждая локация подбиралась с особым смыслом, что сделало экскурсию насыщенной и разнообразной.
Комфортный автомобиль Дмитрия позволил легко перемещаться по городу, не уставая от долгих переходов.
Темп экскурсии был идеальным– ни медленно, ни стремительно, с возможностью задавать вопросы.
Истории о старом Минске, его архитектуре и людях запомнились особенно ярко.
Время пролетело незаметно – четыре часа показались мгновением.
На долгую память об экскурсии осталось много фотографий и желание узнать еще больше о Белоруссии.
Дмитрий дал полезные советы по другим местам, которые стоит посетить в Минске.
Видно, что он любит свой город и хочет показать его с лучшей стороны.
Никакого формального подхода – только живая, увлекательная подача материала.
Такой гид – большая удача для тех, кто хочет понять душу Минска.
Обязательно вернемся на другую экскурсию с Дмитрием, очень хотим посетить замки Белоруссии!
Рекомендую Дмитрия всем, кто ценит качественные и душевные путешествия.

Светлана
Увлекательное, познавательное, захватывающее погружение в историю Белоруссии и Минска! Четыре часа пролетели незаметно. Образно, с чувством юмора, профессионально, исторически грамотно, при этом не перегружая фактами. Сознательно выбирали экскурсию, в которой
будет история Минска от сотворения до современности. Безусловно тронула страница истории Минского гетто… Дмитрию с лёгкостью удаётся создать атмосферу дружеского общения с возможностью задавать вопросы, дискутировать, делиться впечатлениями и восторгами!
Отдельная признательность за заботу: бронь в ресторане, советы куда сходить, где поужинать, что посетить и что увезти с собой в качестве подарков. Воспользовались - счастливы!

