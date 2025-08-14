Групповая
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Минск от "А" до "Я"
Начало: Площадь Свободы 2а, здание ратуши
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
200 Br за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Познакомиться с Минском. Обзорная экскурсия с гидом
Начало: Привокзальная площадь, 5
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
513 Br
540 Br за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 августа 2025Мы увидели большре количество достопримечательностей, стало гораздо понятее о расположении районов города. Наталья - гид, которая провела нам экскурсию, очень грамотный, начитанный специалист, мы многое узнали о городе. Спасибо большое!
- ААнастасия14 августа 2025Спасибо большое экскурсоводу Валерии, всё было интересно,на все вопросы развернуто отвечало, очень рекомендую 👍
- ИИрина13 августа 2025Спасибо огромное экскурсоводу Валерии за интересную экскурсию по городу. Однозначно рекомендую.
- ННаташа13 августа 2025Три часа пролетели незаметно. Экскурсовод очень приятная девушка, слушала её с удовольствием.
- ЛЛариса13 августа 2025Все понравилось, за 3 часа три остановки(з-я конечная) с пешей прогулкой. Автобус комфортабельный, экскурсовод рассказывала доступно и интресно, маршрут по достопримечательностям города. Рекомендую!
- ААлександра13 августа 2025Невероятно интересно, посетили все самые главные и яркие места Минска! Очень рады, что так повезло с экскурсией и экскурсоводом! Большое спасибо!!!
- ЕЕлена11 августа 2025Посетили экскурсию "Классическая обзорная по Минску" 8 августа 2025.
Экскурсовод - девушка великолепно рассказала об истории города. Очень понравилось, что все
- ТТатьяна10 августа 2025Экскурсия понравилась, погода была жаркой и солнечной, это повлияло на усталость, но Роман очень терпеливо и вежливо относился к группе,
