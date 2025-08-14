Мои заказы

Набережная реки Свислочь – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная реки Свислочь» в Минске, цены от 60 Br, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
По Минску на автобусе
На автобусе
3.5 часа
2408 отзывов
Групповая
По Минску на автобусе
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Минск от "А" до "Я"
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Минск от "А" до "Я"
Начало: Площадь Свободы 2а, здание ратуши
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
200 Br за всё до 8 чел.
Познакомиться с Минском. Обзорная экскурсия с гидом
На машине
3 часа
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Познакомиться с Минском. Обзорная экскурсия с гидом
Начало: Привокзальная площадь, 5
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
513 Br540 Br за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Мы увидели большре количество достопримечательностей, стало гораздо понятее о расположении районов города. Наталья - гид, которая провела нам экскурсию, очень грамотный, начитанный специалист, мы многое узнали о городе. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    14 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Спасибо большое экскурсоводу Валерии, всё было интересно,на все вопросы развернуто отвечало, очень рекомендую 👍
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Спасибо огромное экскурсоводу Валерии за интересную экскурсию по городу. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Наташа
    13 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Три часа пролетели незаметно. Экскурсовод очень приятная девушка, слушала её с удовольствием.
  • Л
    Лариса
    13 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Все понравилось, за 3 часа три остановки(з-я конечная) с пешей прогулкой. Автобус комфортабельный, экскурсовод рассказывала доступно и интресно, маршрут по достопримечательностям города. Рекомендую!
  • А
    Александра
    13 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Невероятно интересно, посетили все самые главные и яркие места Минска! Очень рады, что так повезло с экскурсией и экскурсоводом! Большое спасибо!!!
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Посетили экскурсию "Классическая обзорная по Минску" 8 августа 2025.
    Экскурсовод - девушка великолепно рассказала об истории города. Очень понравилось, что все
    распланировано по минутам. Посещение городской Ратуши пришлось на тот временной промежуток, когда в 12.00 начал свое 10-минутное костюмированное представление Музей истории с поиском ключа от сундука и подарком внутри. Посещение Троицкого предместья и рассказ о нём сподвиг нас (7 человек) к пешей прогулке к нему уже после экскурсии. Спасибо большое за прекрасную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    По Минску на автобусе
    Экскурсия понравилась, погода была жаркой и солнечной, это повлияло на усталость, но Роман очень терпеливо и вежливо относился к группе,
    рассказывал интересно, отвечал на вопросы. Частично пешком и частично на автобусе - посетили много локаций. На след день поехали в Ботанический сад (благодаря Роману). Автобус комфортабельный и чистый, спасал от жары. Рекомендую однозначно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Набережная реки Свислочь»

Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Красный костёл
  6. Ратуша
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в октябре 2025
Сейчас в Минске в категории "Набережная реки Свислочь" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 513 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
