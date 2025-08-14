читать дальше

распланировано по минутам. Посещение городской Ратуши пришлось на тот временной промежуток, когда в 12.00 начал свое 10-минутное костюмированное представление Музей истории с поиском ключа от сундука и подарком внутри. Посещение Троицкого предместья и рассказ о нём сподвиг нас (7 человек) к пешей прогулке к нему уже после экскурсии. Спасибо большое за прекрасную экскурсию.