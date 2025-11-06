Сегодняшний Минск совсем не похож на город прошлого. За сотни лет из маленькой крепости он вырос до столицы независимой страны.
Как модник, Минск менял свой облик: обрастал новыми зданиями, впитывал технологии и шёл вперёд, хотя судьба наносила ему тяжёлые удары. Музейная коллекция языком искусства увлекательно расскажет об истории города.
Описание билета
Вы пройдёте по залам музея, рассмотрите картины, скульптуры и произведения из керамики белорусских мастеров, а также классиков русского и мирового искусства:
- Ивана Константиновича Айвазовского
- Ивана Ивановича Шишкина
- Архипа Ивановича Куинджи
- Ильи Ефимовича Репина
- Пабло Пикассо
- и многих других
Вы узнаете:
- что связывает первую художественную школу Минска и универсам «Центральный»
- почему цирк стоит именно на этом месте
- какие исчезнувшие уголки города запечатлели на своих полотнах Волков и Данциг
- и многое другое!
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
- Программа носит историко-аналитический характер и может быть сложна для восприятия маленькими детьми. Рекомендуемый возраст 10–12+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|850 ₽
|Дети до 16 лет
|700 ₽
|Пенсионеры
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1027 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
6 ноя 2025
Огромное спасибо организаторам экскурсии и особенно нашему гиду Артему за интересный формат, диалог и выбор экспозиции. Это было больше, чем ожидалось. Захотелось пойти более детально по отдельным частям экспозиции. Огромное спасибо!
Надежда
29 окт 2025
Очень хорошая экскурсия по художественному музею Минска. У нас был очень хороший экскурсовод Артем, подача информации, то что говорил и показывал, все супер.
