На этой индивидуальной экскурсии в Минске искусствовед проведет через художественный музей, Александровский сквер и проспект Независимости. Улица Коммунистическая и Верхний город откроют свои тайны, связанные с искусством.
Участники узнают о местных художниках и скульпторах, а также смогут насладиться атмосферой старинных минских двориков. Это уникальная возможность увидеть город с другой стороны и узнать о его культурном наследии
Участники узнают о местных художниках и скульпторах, а также смогут насладиться атмосферой старинных минских двориков. Это уникальная возможность увидеть город с другой стороны и узнать о его культурном наследии
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные художественные объекты
- 🏛 Историческая архитектура
- 🖼 Вдохновение от местных художников
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улицам
- 📚 Интересные факты об искусстве
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Художественный музей
- Александровский сквер
- Проспект Независимости
- Улица Коммунистическая
- Верхний город
Описание экскурсии
- Художественный музей — центр арт-среды не только Минска, но и всей Белоруссии.
- Александровский сквер — один из старейших в городе. Скверик с уникальным фонтаном стал свидетелем и участником ярких художественных процессов.
- Проспект Независимости — пример торжественной советской архитектуры послевоенного времени, сохранивший детали эпохи.
- Улица Коммунистическая — старая пешеходная улочка в центре и не самое очевидное место, где можно говорить об искусстве. Но только на первый взгляд! Здесь жил один из ярчайших представителей Парижской школы и находят вдохновение современные художники.
- Верхний город — так минчане называют район старейшей площади столицы. Здесь сохранились памятники барокко местного стиля — Виленского.
Организационные детали
- На каждой прогулке мы стараемся попасть в мастерскую художника (за небольшую доплату, посещение зависит от занятости художника — я связываюсь с ним накануне).
- После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с искусством в одной из минских галерей (самостоятельно или в сопровождении гида, билеты приобретаются дополнительно — 8–15 белорусских рублей / чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Минске
Родилась и выросла в Минске — своём любимом городе. Любовь к столице привела в профессию экскурсовода, и вот уже почти 4 года я знакомлю туристов и минчан с чудесным Минском. ЗдесьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 окт 2025
Замечательная, легкая и позновательная прогулка с Марией. Умница, красавица, любительница Белорусской литературы и своего белорусского языка с гордостью а иногда с юмором рассказавала о исторических фактах происходящих в театре, архитектуре, литературе… уместно переходя на белорусский язык. Спасибо, мы чудесно провели время!!!
Мария
9 апр 2025
Чудесная девушка, чудесная экскурсия! Не ожидала увидеть Минск таким) Это и имперский размах центральных улиц, и магазины, замершие во времени, и дворики с барами, и витражи в закоулках, достойные музея,
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:00
11 ноя в 14:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по военным мемориалам Минска
Узнайте о трагедии и подвиге белорусского народа во время фашистской оккупации. Посетите мемориалы и места памяти, ощутите дух сопротивления
Сегодня в 18:30
Завтра в 19:30
16 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Любовь, смерть и война: тайны Военного кладбища в Минске
Оживить память о людях, чьи биографии удивительным образом переплелись с историей Минска и Беларуси
Начало: У центрального входа со стороны улицы Козлова
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
6700 ₽ за всё до 8 чел.