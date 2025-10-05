читать дальше

сад с домиком Кая и Герды, католический храм и современные художники, музеи и многое другое. Мне понравилось, что сначала Мария узнала мой уровень знаний, а потом подстроила экскурсию под меня. И кроме заявленной программы рассказала много-много всего, после чего хочется приехать и еще гулять, смотреть и узнавать) Очень профессиональная, с хорошим образованием, интересной речью, открытая, умная, замечательная экскурсовод Мария) Спасибо большое, вы для меня открыли новый город!