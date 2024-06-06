В поисках истории – экскурсии в Минске

Найдено 10 экскурсий в категории «В поисках истории» в Минске, цены от 2 760 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
222 отзыва
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750 за человека
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195 за человека
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Из Минска в Гродно - город королей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
740 отзывов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635 за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450 за человека
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
42 отзыва
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 760 за человека
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500 за всё до 3 чел.
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
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    грамотно. Комфортабельный автобус, вкусный обед. Елена большой профессионал, держала внимание, шутила, но четко шла по плану. Водитель внимательный. Ну а сами замки и их территории стоят обязательного посещения. Советую. 2) вторая экскурсия по Минску, дневная. Гид Михаил. Замечательное начало экскурсии у Ратуши, с костюмированным представлением. Затем автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. Очень интересно, красиво. Минск завораживает. Михаил интересно рассказывает, не торопит. Также советую данную экскурсию, самостоятельно не посмотреть за короткий срок.

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Очень насыщенная экскурсия, посетили несколько мест. Везде гид либо рассказывал сопутствующую историю, либо передавал нас экскурсоводу)
  • К
    Клавдия
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были с мужем на экскурсии 1 июня. Хочется поблагодарить за наше путешествие экскурсовода Анатолия и водителя Сергея! Нам всё понравилось!
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    Содержание рассказа было не перегруженное, весьма интересное, подача тоже была хороша, приятно было слушать! Маршрут отличный, замки великолепные! Автобус чистый, аккуратное вождение! Брали обеды от организатора, тоже очень понравились! Т. к. придется много ходить, надевайте удобную обувь и рассчитывайте свои силы:) Единственное, хочется попросить организаторов, дать чуть больше времени в г. Мир, хотя бы ещё 1 час. К сожалению, не всё успели посмотреть:(, а хотелось! Рекомендуем!

  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
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    экскурсии - инструктаж по правилам поведения. 4 часа пути до Бреста - непрерывный поток информации, причём чётко соответствующий текущему маршруту, легко воспринимаемый. Даже на остановках, где инструмент гида - язык, должен отдыхать, он не уходил от контакта. Я - в школе, победитель региональных олимпиад по истории, открыл для себя много новой информации. В общем желаю всем провести свою экскурсию с Денисом. Даже 300 метров от автобуса до кафе в Бресте - небольшая экскурсия по городу. Водитель - молодец. Ощущение безопасности не покидало ни на миг. Понравился гид в пуще. Женщина не рассказывала про травинки и краснокнижных комаров. Просто по пути маршрута были рассказы о своей жизни в заповеднике, о случаях из своей жизни, она прекрасно заняла наше время. Ну и тур-операторе: Несмотря на то, что в группу записалось всего 7 человек, экскурсия состоялась. Я с этим оператором уже раннее побывал в Хатыни. На очереди Мир и Несвиж. Всем рекомендую. Самостоятельно - даже далеко не всегда дешевле. Итог. Экскурсиями очень доволен. Спасибо за хорошую работу организаторов. Денис - отдельный респект. Желаю всем будущим туристам хороших впечатлений. Спасибо за прочтение.

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Все отлично,несмотря на долгую дорогу. Гид Денис супер! 👍
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Минска в Гродно - город королей
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, много нового и интерессного узнали о стране
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В поисках истории»

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  1. Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
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  3. Площадь Независимости
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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