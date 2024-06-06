1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635₽ за человека
Групповая
13 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 760₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ААнна5 июня 2024Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ННаталья4 июня 2024Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
- ДДарья4 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, посетили несколько мест. Везде гид либо рассказывал сопутствующую историю, либо передавал нас экскурсоводу)
- ККлавдия4 июня 2024Были с мужем на экскурсии 1 июня. Хочется поблагодарить за наше путешествие экскурсовода Анатолия и водителя Сергея! Нам всё понравилось!
- ООлег3 июня 2024Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
- ССветлана2 июня 2024Все отлично,несмотря на долгую дорогу. Гид Денис супер! 👍
- ААлександр2 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, много нового и интерессного узнали о стране
- ЕЕлена1 июня 2024Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В поисках истории»
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