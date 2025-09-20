Если вы не боитесь своих желаний, приезжайте в Минск! Я проведу для вас исторически-развлекательную экскурсию и покажу самые интересные и неожиданные памятники и скульптуры.
Говорят, некоторые из них могут исполнять желания! Эти композиции украшают город и рассказывают его историю, а также историю своих авторов и других людей, которые повлияли на его судьбу и облик.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы осмотрите здание пожарной части 19 века в стиле модерн.
- Узнаете об истории Революционной и Интернациональной улиц, которые сохранились как символы довоенного периода.
- Познакомитесь со скульптурными композициями, которым можно нашептать свои желания.
- Побываете в фотолокациях, снимки в которых будут украшать ваше портфолио.
- Исследуете историю становления европейского города через люки ручной работы.
Организационные детали
При желании пригласим фотографа, который сделает профессиональные снимки во время экскурсии (стоимость согласовывается в переписке).
Маршрут позволяет принять участие в экскурсии путешественникам с ограниченной мобильностью (например, с малышами в коляске).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания пожарной части
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 997 туристов
Я творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу о самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
20 сен 2025
Это не просто экскурсия — это настоящее путешествие в душу города. Диана вовлекает рассказом и не хотелось ее отпускать. Чувствуется, что она искренне любит своё дело и свой город, и
