Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Если вы не боитесь своих желаний, приезжайте в Минск! Я проведу для вас исторически-развлекательную экскурсию и покажу самые интересные и неожиданные памятники и скульптуры.



Говорят, некоторые из них могут исполнять желания! Эти композиции украшают город и рассказывают его историю, а также историю своих авторов и других людей, которые повлияли на его судьбу и облик.