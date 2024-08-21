У этого города есть две ипостаси.
Минск — респектабельный, просторный и понятный, а вот Менск… Вторая сторона полна легенд, привидений, загадок и прочей мистики.
Мы расскажем, нужно ли бояться призраков в центре, какая дама здесь всем правит и работают ли местные приметы. Город заиграет совсем другими красками!
Минск — респектабельный, просторный и понятный, а вот Менск… Вторая сторона полна легенд, привидений, загадок и прочей мистики.
Мы расскажем, нужно ли бояться призраков в центре, какая дама здесь всем правит и работают ли местные приметы. Город заиграет совсем другими красками!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Несмотря на то, что мы пройдём по центру Старого города, на этой нетипичной экскурсии не будет скучных дат и терминов. Вы прогуляетесь от площади Свободы до Троицкого предместья и узнаете:
- Кто из женщин на протяжении более 500 лет управляет городом
- Каких привидений можно встретить в центре Минска и почему их не стоит бояться
- Почему берега Свислочи лучше обходить стороной, особенно мужчинам
- Какие пророки жили в Минске и что они предсказали
А ещё проверите на себе несколько минских примет.
Организационные детали
- Мы рады взрослым и детям любого возраста. Но учитывайте, что будут страшные истории — пожалуйста, оценивайте готовность ваших детей услышать их и не испугаться
- Остаток оплаты производится в день экскурсии в белорусских рублях
в среду и пятницу в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 490 ₽
|Дети до 12 лет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Немига
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 705 туристов
Привет, меня зовут Светлана, я родилась в Минске и люблю этот город всем сердцем. По образованию я преподаватель истории и магистр исторических наук, и более 7 лет показывала Минск какЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
21 авг 2024
Экскурсия очень понравилась, Диана рассказывала очень интересно, что даже дети слушали. Мы в восторге. Огромная благодарность Диане, если я ещё приеду, то только к Диане на экскурсию!!!
M
Maria
16 авг 2024
Ходили по очень красивым местам, интересные истории, Диана — чудесная девушка, отлично рассказывала. Экскурсия легкая, время пролетело незаметно.
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