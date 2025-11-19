В окрестностях Минска есть множество интересных исторических мест, но добраться до них бывает непросто.
Мы предлагаем трансфер с водителем на целый день, чтобы вы без спешки осмотрели два главных архитектурных шедевра
Описание трансферВодитель приедет за вами в любую точку Минска или аэропорт, а после отвезёт обратно — Дорога из Минска до Несвижа занимает примерно 1,5 часа — Переезд между Несвижем и Миром — около 30 минут — Дорога до Минска занимает около часа Важная информация: Билеты в замки не входят в стоимость, вы сможете купить их на месте (примерно 500 ₽/чел/билет).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Минска и обратно
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты в замки не входят в стоимость
- Вы сможете купить их на месте (примерно 500 ₽/чел/билет)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
