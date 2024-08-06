Экопутешествие по знаменитому болоту Мох

Север Беларуси славится своими великолепными и таинственными болотными пейзажами, и мы предлагаем вам отправиться в одно из самых живописных мест этого региона. Болотные красоты — это не только знаменитая Ельня. На этом путешествии вас ждет уникальная возможность увидеть не менее восхитительный гидрологический заказник «Болото Мох». Программа экскурсии:• 06:00 — Отправление из центра Минска. Прибытие на место и встреча с нашим опытным экскурсоводом Касей, которая проведет вас по самым интересным уголкам болота. Кася — настоящий энтузиаст своего дела и знает всё о болотах Беларуси. Экскурсия по заказнику «Болото Мох• Знакомство с уникальным животным и растительным миром болота.

Исследование местной флоры и фауны. Вы увидите редкие виды растений, такие как росянка, морошка, клюква и брусника (в сезон), а также сможете встретить краснокнижных обитателей.

Экологически чистый маршрут подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Ужин на базе отдыха «Актам»• На обратном пути мы заедем на уютную базу отдыха «Актам», где вы сможете насладиться вкусным ужином и поделиться своими впечатлениями о проведённом дне. Не упустите шанс провести день на свежем воздухе, познакомиться с природными богатствами Беларуси и просто отлично провести время в компании единомышленников. Записывайтесь на экскурсию и готовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация:.

Экологически чистый маршрут подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Ужин на базе отдыха «Актам»• На обратном пути мы заедем на уютную базу отдыха «Актам», где вы сможете насладиться вкусным ужином и поделиться своими впечатлениями о проведённом дне. Не упустите шанс провести день на свежем воздухе, познакомиться с природными богатствами Беларуси и просто отлично провести время в компании единомышленников. Записывайтесь на экскурсию и готовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация:.

• Экологически чистый маршрут подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Ужин на базе отдыха «Актам»• На обратном пути мы заедем на уютную базу отдыха «Актам», где вы сможете насладиться вкусным ужином и поделиться своими впечатлениями о проведённом дне. Не упустите шанс провести день на свежем воздухе, познакомиться с природными богатствами Беларуси и просто отлично провести время в компании единомышленников. Записывайтесь на экскурсию и готовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация: