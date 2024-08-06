Предлагаем отправиться в увлекательное экопутешествие на знаменитое болото Мох.
Север Беларуси славится своими великолепными и таинственными болотными пейзажами, и мы с вами отправимся на знакомство с одним из самых живописных.
Север Беларуси славится своими великолепными и таинственными болотными пейзажами, и мы с вами отправимся на знакомство с одним из самых живописных.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Экопутешествие по знаменитому болоту Мох
Север Беларуси славится своими великолепными и таинственными болотными пейзажами, и мы предлагаем вам отправиться в одно из самых живописных мест этого региона. Болотные красоты — это не только знаменитая Ельня. На этом путешествии вас ждет уникальная возможность увидеть не менее восхитительный гидрологический заказник «Болото Мох». Программа экскурсии:• 06:00 — Отправление из центра Минска. Прибытие на место и встреча с нашим опытным экскурсоводом Касей, которая проведет вас по самым интересным уголкам болота. Кася — настоящий энтузиаст своего дела и знает всё о болотах Беларуси. Экскурсия по заказнику «Болото Мох• Знакомство с уникальным животным и растительным миром болота.
Исследование местной флоры и фауны. Вы увидите редкие виды растений, такие как росянка, морошка, клюква и брусника (в сезон), а также сможете встретить краснокнижных обитателей.
Экологически чистый маршрут подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Ужин на базе отдыха «Актам»• На обратном пути мы заедем на уютную базу отдыха «Актам», где вы сможете насладиться вкусным ужином и поделиться своими впечатлениями о проведённом дне. Не упустите шанс провести день на свежем воздухе, познакомиться с природными богатствами Беларуси и просто отлично провести время в компании единомышленников. Записывайтесь на экскурсию и готовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация:.
Экологически чистый маршрут подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Ужин на базе отдыха «Актам»• На обратном пути мы заедем на уютную базу отдыха «Актам», где вы сможете насладиться вкусным ужином и поделиться своими впечатлениями о проведённом дне. Не упустите шанс провести день на свежем воздухе, познакомиться с природными богатствами Беларуси и просто отлично провести время в компании единомышленников. Записывайтесь на экскурсию и готовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация:.
• Экологически чистый маршрут подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Ужин на базе отдыха «Актам»• На обратном пути мы заедем на уютную базу отдыха «Актам», где вы сможете насладиться вкусным ужином и поделиться своими впечатлениями о проведённом дне. Не упустите шанс провести день на свежем воздухе, познакомиться с природными богатствами Беларуси и просто отлично провести время в компании единомышленников. Записывайтесь на экскурсию и готовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация:
- Вам понадобятся: резиновые сапоги до колена, головной убор, комфортная одежда, подходящая для текущей погоды. На всякий случай следует взять сменную одежду. Репеллент от насекомых. Фотоаппарат или смартфон для запечатления прекрасных моментов.
- Рекомендуется взять с собой: воду, перекус и хорошее настроение.
- Общее время экскурсии с дорогой и ужином — около 12 часов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Болото Мох
- База отдыха «Актам»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автомобильная парковка по ул. Кирова
Завершение: Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Для экскурсии по дикому болоту вам понадобятся: резиновые сапоги до колена, головной убор, комфортная одежда, подходящая для текущей погоды, средство защиты от комаров. На всякий случай следует взять сменную одежду
- Рекомендуется взять с собой: воду, перекус и хорошее настроение:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.