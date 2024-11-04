Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
За 1 день посетить 5 замков и детально поговорить о каждом
В Великом княжестве Литовском строилось много бастионных замков — времена были воинственные. Часть из них сохранилась на территории современной Беларуси. В них мы и отправимся. Вспомним славную историю каждого и обсудим их современное состояние. Поговорим об архитектуре и особенностях постройки. А также выясним детали быта замковых жителей.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Несвиж
Вы познакомитесь с культурным и просветительским центром средневековой Беларуси. Посетите Городскую ратушу 16 века, а затем окунётесь в романтику Несвижского замка. Роскошные убранства залов и покоев, загадочные лестницы и мистические лабиринты, прекрасные сады — всё это ждет вас на прогулке. Картину дополнит увлекательная история здешних мест.
Мир
Мирский замок, построенный в начале 16 века, пережил ряд исторических эпох, насыщенных яркими политическими, экономическими и культурными событиями. Является отличным примером замкового зодчества Беларуси и символом национального наследия республики.
Любча
Любчанский замок стоит на живописном берегу реки Нёман. Был построен в 16 веке влиятельным магнатом Яном Кишкой. С тех пор замок неоднократно менял хозяев, перестраивался и разрушался. Сочетает в себе два архитектурных стиля: готику и ренессанс.
Новогрудок
Самый могучий замок Беларуси был возведён в первой столице Великого княжества Литовского. Уникальный образец оборонного зодчества стоит на Замковой горе, с которой открывается великолепный вид на окрестные земли.
Лида
Лидский замок в начале 14 века был частью оборонительных сооружений Великого княжества Литовского, защищавших его земли от набегов крестоносцев. Архитектурный стиль, названный «кастель», был перенят у тех же крестоносцев. Замок выдержал множество битв и осад, но в 18 веке утратил стратегическое значение и начал постепенно разрушаться.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Rapid, Geely Emgrand, Volkswagen Golf или Volkswagen Polo
Дополнительные расходы
Входные билеты в замки — 1500 ₽ с человека
Мы рассказываем о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно: с аудиогидом (200 ₽) или с гидом замка (1300 ₽)
По желанию можем добавить в маршрут посещение стеклозавода «Неман» в Берёзовке и пивзавода в Лиде — подробности в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 767 туристов
Всем привет! Меня зовут Иван, я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси. Покажу вам самые любопытные черты города и поделюсь историей каждой постройки. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектурные детали. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Влада
4 ноя 2024
Во-первых, Иван - интеллигентнейший человек, добрый собеседник и гид с основательными знаниями, а, во-вторых, его экскурсия уникальна и отлично выстроена. Пять замков никто не предлагает к посещению, в Иван - читать дальше
пожалуйста. 12 часов и несколько сотен километров пути в его компании пролетели легко и познавательно: мы катились по векам истории и прекрасным дорогам Беларуси за интересным разговором, узнавая новое и про сегодняшний день этой прекрасной страны, и про ее насыщенное прошлое. Спасибо Ивану за позитивные эмоции совместно прожитого дня!)