Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида

За 1 день посетить 5 замков и детально поговорить о каждом
В Великом княжестве Литовском строилось много бастионных замков — времена были воинственные. Часть из них сохранилась на территории современной Беларуси. В них мы и отправимся. Вспомним славную историю каждого и обсудим их современное состояние. Поговорим об архитектуре и особенностях постройки. А также выясним детали быта замковых жителей.
5
1 отзыв
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Несвиж

Вы познакомитесь с культурным и просветительским центром средневековой Беларуси. Посетите Городскую ратушу 16 века, а затем окунётесь в романтику Несвижского замка. Роскошные убранства залов и покоев, загадочные лестницы и мистические лабиринты, прекрасные сады — всё это ждет вас на прогулке. Картину дополнит увлекательная история здешних мест.

Мир

Мирский замок, построенный в начале 16 века, пережил ряд исторических эпох, насыщенных яркими политическими, экономическими и культурными событиями. Является отличным примером замкового зодчества Беларуси и символом национального наследия республики.

Любча

Любчанский замок стоит на живописном берегу реки Нёман. Был построен в 16 веке влиятельным магнатом Яном Кишкой. С тех пор замок неоднократно менял хозяев, перестраивался и разрушался. Сочетает в себе два архитектурных стиля: готику и ренессанс.

Новогрудок

Самый могучий замок Беларуси был возведён в первой столице Великого княжества Литовского. Уникальный образец оборонного зодчества стоит на Замковой горе, с которой открывается великолепный вид на окрестные земли.

Лида

Лидский замок в начале 14 века был частью оборонительных сооружений Великого княжества Литовского, защищавших его земли от набегов крестоносцев. Архитектурный стиль, названный «кастель», был перенят у тех же крестоносцев. Замок выдержал множество битв и осад, но в 18 веке утратил стратегическое значение и начал постепенно разрушаться.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Rapid, Geely Emgrand, Volkswagen Golf или Volkswagen Polo

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в замки — 1500 ₽ с человека
  • Мы рассказываем о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно: с аудиогидом (200 ₽) или с гидом замка (1300 ₽)
  • По желанию можем добавить в маршрут посещение стеклозавода «Неман» в Берёзовке и пивзавода в Лиде — подробности в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4 ноя 2024
Во-первых, Иван - интеллигентнейший человек, добрый собеседник и гид с основательными знаниями, а, во-вторых, его экскурсия уникальна и отлично выстроена. Пять замков никто не предлагает к посещению, в Иван -
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пожалуйста. 12 часов и несколько сотен километров пути в его компании пролетели легко и познавательно: мы катились по векам истории и прекрасным дорогам Беларуси за интересным разговором, узнавая новое и про сегодняшний день этой прекрасной страны, и про ее насыщенное прошлое.
Спасибо Ивану за позитивные эмоции совместно прожитого дня!)

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