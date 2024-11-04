В Великом княжестве Литовском строилось много бастионных замков — времена были воинственные. Часть из них сохранилась на территории современной Беларуси. В них мы и отправимся. Вспомним славную историю каждого и обсудим их современное состояние. Поговорим об архитектуре и особенностях постройки. А также выясним детали быта замковых жителей.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Несвиж

Вы познакомитесь с культурным и просветительским центром средневековой Беларуси. Посетите Городскую ратушу 16 века, а затем окунётесь в романтику Несвижского замка. Роскошные убранства залов и покоев, загадочные лестницы и мистические лабиринты, прекрасные сады — всё это ждет вас на прогулке. Картину дополнит увлекательная история здешних мест.

Мир

Мирский замок, построенный в начале 16 века, пережил ряд исторических эпох, насыщенных яркими политическими, экономическими и культурными событиями. Является отличным примером замкового зодчества Беларуси и символом национального наследия республики.

Любча

Любчанский замок стоит на живописном берегу реки Нёман. Был построен в 16 веке влиятельным магнатом Яном Кишкой. С тех пор замок неоднократно менял хозяев, перестраивался и разрушался. Сочетает в себе два архитектурных стиля: готику и ренессанс.

Новогрудок

Самый могучий замок Беларуси был возведён в первой столице Великого княжества Литовского. Уникальный образец оборонного зодчества стоит на Замковой горе, с которой открывается великолепный вид на окрестные земли.

Лида

Лидский замок в начале 14 века был частью оборонительных сооружений Великого княжества Литовского, защищавших его земли от набегов крестоносцев. Архитектурный стиль, названный «кастель», был перенят у тех же крестоносцев. Замок выдержал множество битв и осад, но в 18 веке утратил стратегическое значение и начал постепенно разрушаться.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Rapid, Geely Emgrand, Volkswagen Golf или Volkswagen Polo

Дополнительные расходы