Побывать в старинном уютном городе и одном из самых древних замков Беларуси
Гродно любят и его жители, и гости. Это город королевских приёмов, сеймов и знаковых событий. Здесь находятся 12 уникальных музеев и самые старые часы в Беларуси.
Я приглашаю вас на обзорную экскурсию-прогулку по Гродно, стоящему на берегу могучего Немана «под крылом Коложи». Знакомство с прошлым продолжим в знаменитом Лидском замке, хранящим свои легенды и тайны.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Гродно — город королей
Вы увидите знаменитую Коложскую церковь на берегу Немана — свидетельницу всех исторических событий города. Полюбуетесь старым замком — резиденцией великого князя Витовта и короля Стефана Батория. Посмотрите на новый замок — настоящий дворец 18 века. Пройдёте по пешеходной улице Советской и площади Тызенгауза. Прогуляетесь по уютному парку Жилибера и заглянете в 2 собора — Свято-Покровский кафедральный и собор Святого Франциска Ксаверия с самым высоким резным иконостасом в Беларуси.
Лидский замок
Вы побываете в старинном замке 14 века, который помнит рыцарские походы и хранит секреты великих князей. Рассмотрите эту классическую крепость с мощными стенами и суровой лаконичной архитектурой — без вензелей и причудливых деталей. В музее замка взглянете на средневековые доспехи и орудия пыток.
На экскурсии я расскажу:
Про Чёрную Русь
Зарождение Великого княжества Литовского
Героев Гродно — Давида Городенского, Яна Кохановского, Элизу Ожешко, Антония Тызенгауза, Стефана Батория и многих других
Коложскую церковь — главную ценность Гродно
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Ford Mondeo, Renault Trafic, Ford Fusion или аналогичной модели
Дополнительно оплачиваются билеты в замок Гродно — 300 ₽ за человека, билеты в Лидский замок — 300 ₽ за человека, билет в музей Лидского замка — 400 ₽ за человека, обед — по желанию, трансфер на автомобиле более высокого класса (комфорт или бизнес) — 3500 ₽ за экскурсию
Дорога в одну сторону займёт 3,5 часа
Могу провести экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость составит 12400 ₽
Могу организовать экскурсию для большего числа участников. Доплата за минивэн для группы до 6 человек — 6000 ₽ за экскурсию
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 620 туристов
Я люблю Беларусь, её культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями.
Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего.
Мы будем говорить языком учёных и поэзии, легенд и гипотез.
Как поётся в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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igor
12 окт 2024
Отличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили Верхний замок и несколько храмов, попали на концерт органной музыки, увидели скрытый дворик …. В Лиде также осмотрели замок. Рекомендую для семейных пар. Огромное спасибо Елене и водителю Александру!!!!