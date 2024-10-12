Из Минска - в замки Гродно и Лиды

Побывать в старинном уютном городе и одном из самых древних замков Беларуси
Гродно любят и его жители, и гости. Это город королевских приёмов, сеймов и знаковых событий. Здесь находятся 12 уникальных музеев и самые старые часы в Беларуси.

Я приглашаю вас на обзорную экскурсию-прогулку по Гродно, стоящему на берегу могучего Немана «под крылом Коложи». Знакомство с прошлым продолжим в знаменитом Лидском замке, хранящим свои легенды и тайны.
5
1 отзыв
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Гродно — город королей

Вы увидите знаменитую Коложскую церковь на берегу Немана — свидетельницу всех исторических событий города. Полюбуетесь старым замком — резиденцией великого князя Витовта и короля Стефана Батория. Посмотрите на новый замок — настоящий дворец 18 века. Пройдёте по пешеходной улице Советской и площади Тызенгауза. Прогуляетесь по уютному парку Жилибера и заглянете в 2 собора — Свято-Покровский кафедральный и собор Святого Франциска Ксаверия с самым высоким резным иконостасом в Беларуси.

Лидский замок

Вы побываете в старинном замке 14 века, который помнит рыцарские походы и хранит секреты великих князей. Рассмотрите эту классическую крепость с мощными стенами и суровой лаконичной архитектурой — без вензелей и причудливых деталей. В музее замка взглянете на средневековые доспехи и орудия пыток.

На экскурсии я расскажу:

  • Про Чёрную Русь
  • Зарождение Великого княжества Литовского
  • Героев Гродно — Давида Городенского, Яна Кохановского, Элизу Ожешко, Антония Тызенгауза, Стефана Батория и многих других
  • Коложскую церковь — главную ценность Гродно

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Ford Mondeo, Renault Trafic, Ford Fusion или аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются билеты в замок Гродно — 300 ₽ за человека, билеты в Лидский замок — 300 ₽ за человека, билет в музей Лидского замка — 400 ₽ за человека, обед — по желанию, трансфер на автомобиле более высокого класса (комфорт или бизнес) — 3500 ₽ за экскурсию
  • Дорога в одну сторону займёт 3,5 часа
  • Могу провести экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость составит 12400 ₽
  • Могу организовать экскурсию для большего числа участников. Доплата за минивэн для группы до 6 человек — 6000 ₽ за экскурсию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 окт 2024
Отличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили Верхний замок и несколько храмов, попали на концерт органной музыки, увидели скрытый дворик …. В Лиде также осмотрели замок. Рекомендую для семейных пар. Огромное спасибо Елене и водителю Александру!!!!
Отличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили ВерхнийОтличная индивидуальная экскурсия! Забрали от места проживания, дорога не утомляет. По Гродно ходили неспеша, посетили Верхний

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