Гродно любят и его жители, и гости. Это город королевских приёмов, сеймов и знаковых событий. Здесь находятся 12 уникальных музеев и самые старые часы в Беларуси. Я приглашаю вас на обзорную экскурсию-прогулку по Гродно, стоящему на берегу могучего Немана «под крылом Коложи». Знакомство с прошлым продолжим в знаменитом Лидском замке, хранящим свои легенды и тайны.

Описание экскурсии

Гродно — город королей

Вы увидите знаменитую Коложскую церковь на берегу Немана — свидетельницу всех исторических событий города. Полюбуетесь старым замком — резиденцией великого князя Витовта и короля Стефана Батория. Посмотрите на новый замок — настоящий дворец 18 века. Пройдёте по пешеходной улице Советской и площади Тызенгауза. Прогуляетесь по уютному парку Жилибера и заглянете в 2 собора — Свято-Покровский кафедральный и собор Святого Франциска Ксаверия с самым высоким резным иконостасом в Беларуси.

Лидский замок

Вы побываете в старинном замке 14 века, который помнит рыцарские походы и хранит секреты великих князей. Рассмотрите эту классическую крепость с мощными стенами и суровой лаконичной архитектурой — без вензелей и причудливых деталей. В музее замка взглянете на средневековые доспехи и орудия пыток.

На экскурсии я расскажу:

Про Чёрную Русь

Зарождение Великого княжества Литовского

Героев Гродно — Давида Городенского, Яна Кохановского, Элизу Ожешко, Антония Тызенгауза, Стефана Батория и многих других

Коложскую церковь — главную ценность Гродно

Организационные детали