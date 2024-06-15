Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вечным искателям приключений, верящим в чудеса и любящим вкусное пиво, посвящается наша поездка! Она начнётся с дегустации в Музее лидского бровара и завершится в усадьбе «Литовка», где реальность уступит место мистическим явлениям.



Между двумя главными локациями вы успеете прогуляться по Лиде и услышать захватывающую историю этого древнего, но вечно молодого города.