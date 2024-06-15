Вечным искателям приключений, верящим в чудеса и любящим вкусное пиво, посвящается наша поездка! Она начнётся с дегустации в Музее лидского бровара и завершится в усадьбе «Литовка», где реальность уступит место мистическим явлениям.
Между двумя главными локациями вы успеете прогуляться по Лиде и услышать захватывающую историю этого древнего, но вечно молодого города.
Между двумя главными локациями вы успеете прогуляться по Лиде и услышать захватывающую историю этого древнего, но вечно молодого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Пивоварня «Лидское пиво». В компании местного гида вы пройдётесь по пивоварне и Музею лидского бровара, узнаете тайны древнего ремесла и продегустируете 4 вида крафтового пива. Понравившиеся сорта сможете приобрести здесь же по окончании экскурсии.
- Сытный обед в ресторане белорусской кухни в туристическом сердце Лиды — старинном замке князя Гедымина.
- Прогулка по Лиде с местным гидом, в течение которой вы узнаете много увлекательных фактов из истории города и полюбуетесь её изюминкой — чудесным Лидским замком.
- Фэнтэзи-усадьба «Литовка» в живописной местности возле озера, полная загадок и сюрпризов. Вас ждут Дух Леса, вечный двигатель, фонтан Свободы воли, адская спальня, Вавилонская башня, домик гномов, следы инопланетян и многое другое — такое же странное и непредсказуемое.
Расписание:
07:15 – 7:30 — сбор группы и выезд из Минска
10:00 –12:00 — экскурсия по Лидскому бровару. Пивная дегустация.
12:30 — экскурсия по Лиде с местным гидом.
14:45 – 15:45 — сытный обед в ресторане белорусской кухни.
17:00 — посещение мистической фэнтэзи-усадьбы
18:30 – 20:30 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes или Volkswagen, услуги местных гидов, посещение Лидского бровара с дегустацией, посещение фэнтэзи-усадьбы «Литовка», обед
- При бронировании от 3+ человек, а также студентам дневной формы обучения предоставляются скидки — подробности в переписке
- Поездка возможна только для совершеннолетних искателей приключений
в субботу в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — Организатор в Минске
Мы — искатели уникальных и неповторимых приключений, проводники по тайнам и красотам загадочной Беларуси. Наша компания занимается организацией авторских туров, предоставляя вам возможность окунуться в аутентичную культуру и историю нашейЗадать вопрос
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