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Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8

4.8
32 отзыва
Ретробус
Ретробус – Гид из Минска
На экскурсии 🧭 вы проедете в уютном ретро-автобусе по самым значимым достопримечательностям белорусской столицы ⭐️.

Станете хранителем её тысячелетней истории 📖 и главных городских легенд.

Также будет небольшая остановка на прогулку 👣.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $13 за человека

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Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8

Что вы увидите

  • Дворец Спорта
  • Стела Минск – город-герой, Музей ВОВ
  • Парк Победы
  • Панорама исторического центра
  • Суворовское училище
  • Троицкое предместье
  • ул. Ленина, сквер с фонтанами
  • здание ГУМа
  • здание КГБ
  • Минский Главпочтамт
  • Площадь Независимости
  • Привокзальная площадь
  • Стадион Динамо
  • ул. Кастрычницкая (стрит-арт)
  • парк им. М. Горького
  • Белорусский государственный цирк
  • площадь Победы
  • район Осмоловка
  • Большой театр Оперы и Балета
  • сквер Марата Казея
  • ул. Зыбицкая
  • Дворец Республики, театр Я. Купалы
Минск – удивительный город 🏙️, и мы предлагаем познакомиться с ним удивительным образом – на ретро-автобусе 30-х годов. Такие колесили по белорусской столице в довоенное и послевоенное время.
Дубовые лавочки, звук переключения скоростей, проплывающие за раздвижными окнами виды… и вот вы уже герои фильма «Стиляги» или «Место встречи изменить нельзя», ведь «Фердинанд» из этого любимого многими фильма и есть ЗИС-8.
Мы проезжаем по самым значимым и интересным местам Минска. Благодаря своим небольшим габаритам, автобус заезжает во многие интересные уголки, недоступные стандартным автобусам, например Осмоловка, Троицкое предместье. На Кастрычницкой улице мы делаем небольшую остановку, чтобы прогуляться 👣, полюбоваться стрит-артом и сделать фото в ретро-атмосфере фабрик начала 20-го века.
Аудиогид на русском и английском языке познакомит с историей 📖 города, его интересными местами и легендами, а наш водитель 🚗 будет рад ответить на все дополнительные вопросы.
Что входит
  • Билет на автобус
  • Аудиогид на русском и английском языках
Что не входит
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • выбор мест (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
  • скрытые и обязательные дополнительные платежи
Начало и место завершения
🚩 площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ретробус
Ретробус
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32 отзыва оставили туристы

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