Минск – удивительный город 🏙️, и мы предлагаем познакомиться с ним удивительным образом – на ретро-автобусе 30-х годов. Такие колесили по белорусской столице в довоенное и послевоенное время.

Дубовые лавочки, звук переключения скоростей, проплывающие за раздвижными окнами виды… и вот вы уже герои фильма «Стиляги» или «Место встречи изменить нельзя», ведь «Фердинанд» из этого любимого многими фильма и есть ЗИС-8.

Мы проезжаем по самым значимым и интересным местам Минска. Благодаря своим небольшим габаритам, автобус заезжает во многие интересные уголки, недоступные стандартным автобусам, например Осмоловка, Троицкое предместье. На Кастрычницкой улице мы делаем небольшую остановку, чтобы прогуляться 👣, полюбоваться стрит-артом и сделать фото в ретро-атмосфере фабрик начала 20-го века.

Аудиогид на русском и английском языке познакомит с историей 📖 города, его интересными местами и легендами, а наш водитель 🚗 будет рад ответить на все дополнительные вопросы.